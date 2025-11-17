Po rusų drono smūgio dega dujų tanklaivis: evakuojamas Rumunijos kaimas

Skelbiama, kad laive yra apie 4000 tonų suskystintų dujų. Jame kilo gaisras.
Rumunijos Tulcos apskrityje, kitoje Dunojaus upės pusėje, paskelbta evakuacija.
Suskystintas dujas gabenęs tanklaivis buvo turkiškas, iš jo evakuota 16 žmonių.
„Turkijos vėliava plaukiojantis tanklaivis ORINDA, kurio denyje buvo 16 Turkijos įgulos narių, buvo apgadintas iškraunant krovinį Ukrainos Izmajilo uoste, po to laive kilo gaisras. Įgula sėkmingai paliko laivą. Nukentėjusiųjų nėra. Gaisrą laive gesina ugniagesių komandos“, – pranešė Turkijos transporto ir infrastruktūros ministerijos jūrų reikalų generalinis direktoratas.
Pranešama, kad yra didelė sprogimo rizika.
Anksčiau Odesos regiono administracijos vadovas Olegas Kipers pranešė apie kelių civilinių laivų apgadinimus po masinio Rusijos puolimo regione.
