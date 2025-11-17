 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po rusų drono smūgio dega dujų tanklaivis: evakuojamas Rumunijos kaimas

2025-11-17 13:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 13:43

Rumunijos kaimo Plauru gyventojai evakuojami po to, kai Rusijos dronas pataikė į Turkijos dujų tanklaivį prie Ukrainos Izmajilo miesto krantų, praneša „Euronews“, remdamasis valdžios institucijų informacija.

Po rusų drono smūgio dega dujų tanklaivis: evakuojamas Rumunijos kaimas (nuotr. Telegram)

Rumunijos kaimo Plauru gyventojai evakuojami po to, kai Rusijos dronas pataikė į Turkijos dujų tanklaivį prie Ukrainos Izmajilo miesto krantų, praneša „Euronews“, remdamasis valdžios institucijų informacija.

REKLAMA
2

Skelbiama, kad laive yra apie 4000 tonų suskystintų dujų. Jame kilo gaisras.

Rumunijos Tulcos apskrityje, kitoje Dunojaus upės pusėje, paskelbta evakuacija.

Suskystintas dujas gabenęs tanklaivis buvo turkiškas, iš jo evakuota 16 žmonių.

„Turkijos vėliava plaukiojantis tanklaivis ORINDA, kurio denyje buvo 16 Turkijos įgulos narių, buvo apgadintas iškraunant krovinį Ukrainos Izmajilo uoste, po to laive kilo gaisras. Įgula sėkmingai paliko laivą. Nukentėjusiųjų nėra. Gaisrą laive gesina ugniagesių komandos“, – pranešė Turkijos transporto ir infrastruktūros ministerijos jūrų reikalų generalinis direktoratas.

Pranešama, kad yra didelė sprogimo rizika.

Anksčiau Odesos regiono administracijos vadovas Olegas Kipers pranešė apie kelių civilinių laivų apgadinimus po masinio Rusijos puolimo regione.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Keisčiausios Rusijos dovanos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Keisčiausios Rusijos valdžios „dovanos“ žuvusių karių šeimoms (241)
Ukraina, Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)
Mūšis dėl Pokrovsko tęsiasi: Ukrainos kariai sunaikino Rusijos pajėgų židinį (8)
Rusijos smūgiai Kyjivui: „Iskander“ nuolaužos pataikė į Azerbaidžano ambasadą (nuotr. SCANPIX)
Rusijos smūgiai Kyjivui: „Iskander“ nuolaužos pataikė į Azerbaidžano ambasadą (1)
Ukrainos kariai Časiv Jare (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų