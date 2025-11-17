 
Free Fingą sučiupus važiuojant autobusu be bilieto – atlikėjo atsakas: štai kas ten įvyko

2025-11-17 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 15:47

Prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuriame užfiksuotas atlikėjas Free Finga. Tiesa, situacija nebuvo maloni – tąkart buvo nufilmuota, kaip jis įkliuvo viešojo transporto kontrolieriams, nes važiavo be bilieto. Po kiek laiko atlikėjas galiausiai prabilo, kas iš tikrųjų ten įvyko.

Plinta komiškas įrašas su Free FInga

Prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuriame užfiksuotas atlikėjas Free Finga. Tiesa, situacija nebuvo maloni – tąkart buvo nufilmuota, kaip jis įkliuvo viešojo transporto kontrolieriams, nes važiavo be bilieto. Po kiek laiko atlikėjas galiausiai prabilo, kas iš tikrųjų ten įvyko.

2

LRT laidoje „Ramūnas Zilnys kalbina“ Free Finga pakomentavo socialiniuose tinkluose išplitusį vaizdo įrašą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Free Finga pakomentavo situaciją

„Šiais laikais yra tokia moderni viešojo transporto sistema Vilniuje. Kol mane nufilmavo ta pana, jau spėjau susimokėti kortele 8 eurų baudą.

Tiesiog nufilmavo, o važiavau be bilieto ne todėl, kad esu užkietėjęs zuikis, bet todėl, kad užsikalbėjau su draugu telefonu ir labai greitai įlipo kontrolė“, – tikino jis.

Primename, kad Free Finga autobuse buvo užfiksuotas vasarą.

Vaizdo įraše, paviešintame „TikTok“, komiška situacija juoką sukėlė daugeliui. 

Video paviešinęs žmogus rašė, kad atlikėją prigavo be bilieto. 

@gabrlas1 bravo #kontrole @elzyte ♬ original sound - gabris

