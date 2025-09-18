Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

Sename kadre iš vaikystės matomas berniukas. Šis mažo berniuko sceninį vardą šiomis dienomis žino praktiškai visi lietuviai. Ar atspėsite, kas jis?
Kas šis berniukas?
Sename, archyviniame kadre pavaizduotas mažas berniukas, kuris dainuoja ne tik dabar, bet dainavo ir anuomet, kuomet buvo dar vaikas.
Archyviniame kadre – vienas žinomiausių šalies dainininkų. Tai Tomas Narkevičius, dar geriau žinomas Free Finga slapyvardžiu.
@ke5ma Free Finga, kai buvo dar mažesnis #fyp #foryoupage❤️❤️ #freefinga #jaunyste #tv #lietuvosperliukai #lietuvostiktok ♬ original sound - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
Dainininkas išgarsėjo dar būdamas vaikas, kuomet dalyvavo ir dainavo „Tele Bim-bam“ laidoje.
Tomas šiuo metu yra išleidęs begalę dainų, o tarp jų didžiausi hitai: „Vienas“, „Tu maivais“, „Manęs daugiau“. Taip pat yra įrašęs bendrą dainą su žymia dainininke Monika Liubinaite (Monika Liu) „Beržas“.
Visos atlikėjo dainos turi apie milijoną, arba daugiau, peržiūrų „Youtube“ platformoje.
Tomas taip pat yra pelnęs ir apdovanojimų už pasiekimus muzikos kelyje.
