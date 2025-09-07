Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyviniame kadre – gerai žinoma Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate, kas ji?

2025-09-07 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 11:25

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžinta garsi Lietuvos dainininkė

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės" buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžinta garsi Lietuvos dainininkė

0

Laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ parodytas kadras daugeliui tapo tikra mįsle. Laidos dalyviai iš pradžių nesitikėjo, kad šiame kadre įamžinta gerai žinoma Lietuvos dainininkė. 

Archyviniame kadre – žinoma Lietuvos dainininkė

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžinta dainininkė, projekto „X faktorius“ nugalėtoja Iglė Bernotaitytė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Augdama Marijampolėje Iglė turėjo daugybę svajonių apie tai, kuo taps ateityje: nuo stiuardesės ar pardavėjos iki … dantų technikės!

„Svajojau būti dantų technike, nė nežinodama, kas tai yra (juokiasi). Tačiau visi giminėje sakydavo, kad užaugusi Iglė bus dantų technikė“, – linksmą faktą prisiminė ji.

Vėliau, ieškodama savęs, Iglė išbandė ir dainavimą. Tačiau iki „X faktoriaus“ tai tebuvo hobis. „Dainuoti man patiko, bet galvojau, kad tą darau taip, kaip ir bet kas kitas. Po „X faktoriaus“ pasiūlymų dainuoti atsirado jau daugiau – pradėjau leisti dainas, ir taip, pamažu, meilė muzikai tik augo“, – prisiminė ji.

O visai neseniai I. Bernotaitytė savo karjeroje žengė ir dar vieną didelį žingsnį – suvaidino miuzikle.

„Paauglystėje Marijampolėje šiek tiek vaidinau dramos teatre – džiaugiuosi, kad tai buvo tarsi praktika suaugusiųjų gyvenimui. Viso to, ko mokiausi, man gyvenime prireikė ir vėliau – viskas tarsi susidėjo į vieną. Tiesa, miuziklų ir pop scena tikrai skiriasi. Pop scenoje – miesto šventėse ar vakarėlyje – labiau atsipalaiduoji, gaudai kitų emocijas. O miuziklui reikėjo labiau susikaupti psichologiškai – natos aukštesnės, stipresnės. Tačiau šis iššūkis man be galo patiko“, – pasakojo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

