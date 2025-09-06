Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiame praeities kadre – visiems žinomas Lietuvos vyras: ar atpažįstate?

2025-09-06 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 16:25

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos vyras.

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės" buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos vyras.

4

Laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ parodytas kadras daugeliui tapo tikra mįslė. Laidos dalyviai iš pradžių nesitikėjo, kad šiame kadre įamžintas vienas garsiausių Lietuvos režisierių.

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas Lietuvos režisierius Oskaras Koršunovas.

Per karjerą – ne vienas įvertinimas

Oskaras Koršunovas – viena ryškiausių šiuolaikinio Lietuvos teatro asmenybių. Režisierius, kurio spektakliai drasko komforto zoną, kviečia permąstyti klasiką ir nebijo provokuoti. Dar studijų metais išgarsėjęs avangardiniais darbais pagal Daniil Charms kūrybą, šiandien jis yra tarptautinį pripažinimą pelnęs menininkas, kurio spektakliai gastroliavo visoje Europoje, Azijoje ir JAV.

1999 m. įkūręs Oskaro Koršunovo teatrą (OKT), režisierius jį pavertė svarbia kultūrine platforma, kurios repertuaras nuolat balansuoja tarp aštrių socialinių temų ir naujai interpretuotos klasikos. Nuo „Hamleto“ iki „Išvarymo“, nuo „Katedros“ iki „Kankinio“ – jo spektakliai nepalieka abejingų.

Už savo kūrybą O. Koršunovas pelnė prestižinių apdovanojimų: Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją, Europos teatro premiją, tarptautinį pripažinimą ir, svarbiausia – ištikimą žiūrovų auditoriją. Jis ne tik kuria, bet ir ugdo – dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei aktyviai dalyvauja tarptautinėse meno diskusijose.

