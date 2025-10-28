Sveikesnis šokoladinis džiaugsmas: saldžių bulvių „brownie“

Saldžiosios bulvės (batatai) yra puikus ingredientas sveikesniems desertams. Jos suteikia kepiniui aksominę tekstūrą, o kartu praturtina jį skaidulomis, vitaminais ir subtiliu karameliniu skoniu. Tokį šokoladainis tinka tiek prie rytinės kavos, tiek prie popietės arbatos, o savo skoniu nustebins net tuos, kurie į sveikesnius desertus žiūri skeptiškai.
Jums reikės:
- 1 vidutinio dydžio saldžios bulvės (apie 250 g minkštimo);
- 2 kiaušinių;
- 80 g kakavos miltelių;
- 80 g maltų avižų arba viso grūdo miltų;
- 100 g medaus arba klevų sirupo;
- 60 ml kokosų aliejaus (arba ištirpinto sviesto);
- 1 a. š. vanilinio ekstrakto;
- žiupsnelio druskos;
- (nebūtina) saujelės smulkintų riešutų ar juodojo šokolado gabaliukų.
Gaminimo eiga:
- Nulupkite ir supjaustykite saldžią bulvę gabaliukais. Virkite arba kepkite orkaitėje, kol suminkštės. Tuomet sutrinkite iki vientisos tyrės ir atvėsinkite.
- Dubenyje sumaišykite batatų tyrę, kiaušinius, kokosų aliejų, medų ir vanilinį ekstraktą. Išmaišykite, kol gausite tolygią masę.
- Į masę suberkite kakavos miltelius, maltas avižas (arba miltus), druską ir, jei norite, riešutus ar šokolado gabaliukus. Viską gerai išmaišykite.
- Tešlą supilkite į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi (maždaug 20x20 cm). Kepkite 180 °C temperatūroje 25–30 minučių, kol paviršius sutvirtės, bet vidus liks drėgnas.
- Iškepus pyragui, leiskite jam pilnai atvėsti prieš pjaustydami – tuomet jis bus minkštas, vientisas ir tarsi tirpstantis burnoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!