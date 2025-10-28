Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pyragų diena

Sveikesnis šokoladinis džiaugsmas: saldžių bulvių „brownie“

2025-10-28 09:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 09:15

Kartais norisi pasimėgauti desertu, kuris ne tik maloniai saldus, bet ir palieka gerą jausmą po paskutinio kąsnio. Būtent toks yra saldžių bulvių „brownie“ – šokoladinis pyragas, kuriame susijungia klasikinis „brownie“ drėgnumas ir batatų teikiamas natūralus saldumas bei švelnumas. Šis kepinys įrodo, kad desertai gali būti ne tik skanūs, bet ir maistingesni: be perteklinio cukraus, be rafinuotų miltų ir kupini natūralių maistinių medžiagų.

Sveikesnis šokoladinis džiaugsmas: saldžių bulvių „brownie“ (nuotr. Shutterstock.com)

Saldžiosios bulvės (batatai) yra puikus ingredientas sveikesniems desertams. Jos suteikia kepiniui aksominę tekstūrą, o kartu praturtina jį skaidulomis, vitaminais ir subtiliu karameliniu skoniu. Tokį šokoladainis tinka tiek prie rytinės kavos, tiek prie popietės arbatos, o savo skoniu nustebins net tuos, kurie į sveikesnius desertus žiūri skeptiškai.

Jums reikės:

  • 1 vidutinio dydžio saldžios bulvės (apie 250 g minkštimo);
  • 2 kiaušinių;
  • 80 g kakavos miltelių;
  • 80 g maltų avižų arba viso grūdo miltų;
  • 100 g medaus arba klevų sirupo;
  • 60 ml kokosų aliejaus (arba ištirpinto sviesto);
  • 1 a. š. vanilinio ekstrakto;
  • žiupsnelio druskos;
  • (nebūtina) saujelės smulkintų riešutų ar juodojo šokolado gabaliukų.

Gaminimo eiga:

  • Nulupkite ir supjaustykite saldžią bulvę gabaliukais. Virkite arba kepkite orkaitėje, kol suminkštės. Tuomet sutrinkite iki vientisos tyrės ir atvėsinkite.
  • Dubenyje sumaišykite batatų tyrę, kiaušinius, kokosų aliejų, medų ir vanilinį ekstraktą. Išmaišykite, kol gausite tolygią masę.
  • Į masę suberkite kakavos miltelius, maltas avižas (arba miltus), druską ir, jei norite, riešutus ar šokolado gabaliukus. Viską gerai išmaišykite.
  • Tešlą supilkite į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi (maždaug 20x20 cm). Kepkite 180 °C temperatūroje 25–30 minučių, kol paviršius sutvirtės, bet vidus liks drėgnas.
  • Iškepus pyragui, leiskite jam pilnai atvėsti prieš pjaustydami – tuomet jis bus minkštas, vientisas ir tarsi tirpstantis burnoje.

 

