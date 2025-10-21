Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pyragų diena

Žaliasis stebuklas – matcha pyragas, kuriuo galite nustebinti svečius

2025-10-21 13:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 13:46

Kai norisi nustebinti svečius kažkuo neįprastu, bet elegantišku, verta išbandyti matcha pyragą, kuriame susilieja rytietiškas skonis, subtilumas ir estetinė harmonija. Šis pyragas atrodo įspūdingai dėl savo natūraliai žalios spalvos, o jo skonis – švelniai kartus, su maloniu saldumu. Tokį pyragą dažnai renkasi tie, kurie vertina ne tik skanų, bet ir sveikesnį desertą, nes matcha – miltelinė žalioji arbata, turinti antioksidantų, gerinančių savijautą ir suteikiančių energijos.

Matcha pyragas (nuotr. Shutterstock.com)

Matcha pyragas – puikus pasirinkimas popietės arbatai ar jaukiam pasisėdėjimui su draugais. Jis atrodo rafinuotai, tačiau paruošimas paprastesnis, nei gali pasirodyti. Vos keli ingredientai ir šiek tiek kūrybiškumo – ir jūsų stalas atrodys kaip iš japoniškos arbatos ceremonijos.

Jums reikės:

  • 150 g miltų;
  • 100 g cukraus;
  • 2 a. š. matcha (žaliosios arbatos) miltelių;
  • 1 a. š. kepimo miltelių;
  • 3 kiaušinių;
  • 100 g sviesto (ištirpinto ir atvėsinto);
  • 100 ml pieno (galima rinktis ir augalinį, pavyzdžiui, migdolų pieną);
  • 1 a. š. vanilinio cukraus;
  • žiupsnelio druskos;
  • norint sodresnio skonio, galima įmaišyti saują baltojo šokolado lašelių.

Gaminimo eiga:

  1. Kiaušinius išplakite su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, kol masė taps šviesi ir puri.
  2. Į tešlos masę supilkite ištirpintą sviestą ir pieną, išmaišykite iki vientisos konsistencijos.
  3. Atskirame inde persijokite miltus, kepimo miltelius, druską ir matcha miltelius. Tai padės išvengti gumulėlių ir užtikrins, tolygią spalvą.
  4. Sausus ingredientus suberkite į skystą mišinį ir švelniai maišykite, kol neliks sausų miltų. Jei norite, įmaišykite baltąjį šokoladą.
  5. Supilkite tešlą į kepimo formą (apie 22 cm skersmens) ir kepkite 170 °C temperatūroje 35–40 minučių. 

Baigiantis laikui, galima į pyragą įsmeigti medinį pagaliuką – jei ištraukus jis sausas, pyragas bus iškepęs. Atvėsusį pyragą galima pabarstyti cukraus pudra arba patepti plonu maskarponės ir medaus kremu. Taip dar labiau atsiskleis jo subtilus skonis.

Baigiantis laikui, galima į pyragą įsmeigti medinį pagaliuką – jei ištraukus jis sausas, pyragas bus iškepęs. Atvėsusį pyragą galima pabarstyti cukraus pudra arba patepti plonu maskarponės ir medaus kremu. Taip dar labiau atsiskleis jo subtilus skonis.

