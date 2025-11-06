TV3 komanda sutiko jau 16-ąją „Pyragų dieną“: pinigai bus skiriami kilniam tikslui

Tai jau ilgametė paramos iniciatyva, suvienijanti tūkstančius lietuvių išties kilniam tikslui – padėti sunkiai sergantiems vaikams pasveikti.
Pirmoji „Pyragų diena“ – dar 2009-aisiais
TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė prisimena, kad „Pyragų dienos“ idėja visų pirma kilo iš noro labiau pačius įtraukti kolegas į „Išsipildymo akciją“.
„Pyragų diena prasidėjo prieš šešiolika metų, o „Išsipildymo akcija“ – dar prieš dvidešimt tris. Pamenu, kaip sėdėjome su kolegomis, kūrybos skyriumi, ir galvojome, kaip labiau įtraukti darbuotojus į šią iniciatyvą.
Atrodė, kad „Išsipildymo akcija“ daro milžiniškus dalykus, bet ofiso kolegos ne visada jaučia, kokį poveikį tai iš tiesų turi“, – pasakoja ji.
Mintis greitai virto konkrečiu veiksmu: „Pyragų diena“ tapo ne pavieniu renginiu, o realia tradicija, įtraukta į Lietuvos kalendorius.
„Tiesiog pasiėmėme kalendorių, ieškojome tinkamos dienos ir nusprendėme, kad tai bus lapkričio 6-oji. Pirmus dvejus ar trejus metus „Pyragų diena“ buvo tik mūsų įmonės šventė – kepdavome pyragus, dalindavomės jais su kolegomis už simbolinę sumą, o suaukotas lėšas skirdavome vaikams.
Stengdavomės platinti žinią, norėjome, kad šventė būtų įtraukta į kalendorius, ir mums pavyko. Ilgainiui ji išaugo į visos šalies tradiciją“, – su šypsena prisimena L. Blaževičiūtė.
Iš paprastos idėjos šiandien „Pyragų diena“ išaugo į nacionalinį reiškinį, prie kurio kasmet jungiasi mokyklos, įmonės, bendruomenės ir net pavieniai žmonės. Pasak TV3 generalinės direktorės, pernai prie tradicijos prisijungė net 400 organizacijų.
L. Blaževičiūtė taip pat pabrėžia, jog „Išsipildymo akcija“ buvo viena pirmųjų tokio pobūdžio iniciatyvų Lietuvoje, įkvėpusi daugybę kitų paramos projektų.
Ji taip pat priduria, kad prie projekto sėkmės prisidėjo ir ilgamečiai partneriai.
„Labai vertinu tai, kad mums pavyko susitarti su mobiliojo ryšio operatoriais, kad šie nuo „Išsipildymo akcijai“ paaukotų lėšų neatskaičiuotų nei vieno cento.
Tuo mūsų projektas – ypatingas, nes tai reiškia, kad visi pinigai pasiekia tuos, kuriems jie labiausiai reikalingas“, – džiaugiasi ji.
Išrinkti geriausi šių metų pyragai
Taip pat, geriausiais išrinktų pyragų autoriai kolektyve būna apdovanojami prizais – simbolinėmis dovanėlėmis. Šiemet TV3 „Pyragų dienoje“ lankėsi laidos „La maistas. Italija“ vedėjas Gian Luca Demarco su visais trimis savo vaikais, kurie ir tapo skaniausių pyragų rinkėjais.
Per ilgus iniciatyvos metus pasikeitė ne tik renginio mastas, bet ir patys pyragai: ant TV3 ofiso virtuvės stalo šiemet atsirado ne tik saldėsių, bet ir silkės pataluose, grybų bei mėsos pyragėlių.
Vis dėlto, nors kolegos išgyrė kone visų ant stalo buvusių pyragų skonį, Gian Luca‘os vaikai laimėtojais išrinko šiuos tris: obuolių pyragą, tiramisu bei tinginį.
Taip pat daug pagyrų susilaukė ir nesaldūs pyragai, kurių šiais metais buvo ne vienas.
„Pyragų dienos“ svečias – žinomas kulinaras
Prie šventinės atmosferos prisijungęs Gian Luca Demarco šypsodamasis prisipažino, jog ši diena jam – išimtis nuo dietų.
„Man „Pyragų diena“ visada asocijuojasi su ne-dietų diena, su „cheat day“. Aš po jūsų dar eisiu kitur ragauti pyragų – visi juos šiandien siūlo!“ – juokėsi virtuvės meistras.
Vis dėlto, pasak jo, už šios dienos slypi kur kas daugiau nei skanūs saldumynai.
„Tai yra labai gražu, nes, nuo jūsų darbo šiame ofise pasikeitė visa Lietuva – dabar visi kepa pyragus šią dieną.
Jūsų darbai realiai keičia Lietuvą, daro didelį indėlį, nes žmonės tikrai supranta šios šventės prasmę ir aukoja pinigus“, – sakė G. L. Demarco.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
