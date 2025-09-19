Knygos rožiniu viršeliu: kai prasminga idėja virsta pagalba sergantiems vaikams

Rožines knygas, kitaip dar vadinamas pinknygėmis, mugėje pristatys Rimanto Kaukėno paramos grupė, kartu su Kauno „Herojaus“ mokykla, rašoma pranešime spaudai.
Prasidėjo nuo vienos jų mokinės svajonės
Pinknygės idėją „Herojaus“ mokykla sugalvojo prieš šešerius metus. Jos esmė – perskaitytas knygas prikelti naujam gyvenimui, „aprengti“ nauju, išskirtiniu vaikų, mokytojų ir tėvų kurtu rožiniu – pink – viršeliu.
Mokyklos vadovas Andrius Pelegrimas pasakoja, kad viskas prasidėjo nuo vienos jų mokinės svajonės rožine spalva žymėti perskaitytas knygas.
„O mes turėjome tokią tradiciją – kai vaikai perskaito knygą, deda ją į bendrą lentyną. Tad šioms knygoms ir pradėjome kurti rožinius viršelius. Vaizdas mokyklos lentynoje buvo labai gražus, išskirtinis. Taip mūsų mokykloje atsirado ir naujas žodis: pinkinti. Tai reiškia knygas apvilkti rožiniu viršeliu ir sukurti jam dizainą“, – pasakojo A. Pelegrimas.
Mokyklos bendruomenė visas čia esančias knygas „aprengė“ rožiniais viršeliais, o „Herojaus“ lentynos joms nebeužteko. Pati idėja išaugo savo pirminį drabužį ir po vienerių metų prasidėjo bendradarbiavimas su R. Kaukėno paramos grupe.
Kūrybinis procesas – galimybė pajusti bendrystę visiems mokyklos nariams
Dabar mokinių kartu su mokytojais sukurtas pinknyges gali įsigyti kiekvienas. Lėšos už jas atitenka onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Kasmet mokyklos mokiniai ir mokytojai sukuria daugiau nei 500 rožinių knygų viršelių, o į kūrybinį procesą įsitraukia visa mokykla – vaikai, mokytojai, tėvai ir kiti darbuotojai.
Ši veikla ne tik sujungia visą mokyklos bendruomenę, tačiau ir atveria kelią į prasmingą laiką kartu, kuris vėliau virsta pagalba sunkiai sergantiems mažiesiems pacientams. Tai galimybė kviesti mokytojus, mokinius, administracijos darbuotojus, tėvelius ir artimuosius prisijungti prie kilnios pinkinimo misijos, virsiančios itin reikšminga parama sergantiems mažyliams.
Mokymo įstaigos, norinčios prisidėti prie iniciatyvos ir puošti jau perskaitytas knygas nauju, rožiniu rūbu, labai kviečiamos susisiekti su Rimanto Kaukėno paramos fondo komanda! (lauksime Jūsų laiškų adresu [email protected])
R. Kaukėnas: tai ne tik kilni misija
Pasak Rimanto Kaukėno, knygų prikėlimas antram gyvenimui – ne tik graži misija, kurios pagalba galima padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Svarbu ir tai, kad į procesą įsitraukia moksleiviai, kurie, dekoruodami knygų viršelius, į tai sudeda visą savo širdžių meilę ir šilumą.
„Mums be galo gera, jog savo veikla ir darbais galime įkvėpti žmones ir paskatinti juos prisidėti prie pagalbos mažiesiems pacientams.
Džiaugiamės, kad ši idėja plėtojama jau ne vienerius metus ir kiekvienais metais džiugina Vilniaus knygų mugės lankytojus, o vėliau papuošia ir jų knygų lentynas namuose. Knygų prikėlimas antram gyvenimui – ne tik kilni misija, kai savo aukomis prisidėjusių žmonių pagalba galime išpildyti slapčiausias sunkiai sergančių vaikų svajones, tačiau ir vartojimo mažinimo idėja, kuri yra labai sveikintina“, – sakė R. Kaukėnas.
