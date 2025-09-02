Knygos grįžta į miestą: leidykla „Alma litera“ knygų aikštėje pristatys naujausius leidinius

Rugsėjo 5–7 dienomis vyksiantis festivalis „Vilniaus dienos“ jau šeštą kartą suburs kultūros, meno ir literatūros mylėtojus. Tradiciškai „Knygų aikštėje“ savo programą pristatys ir leidykla „Alma littera“. Skaitytojų laukia teatralizuoti knygų pristatymai, susitikimai ir pokalbiai su autoriais bei leidėjais, ką tik iš spaustuvės atvykusios naujausios knygos, rašoma pranešime spaudai.
„Renginiai „Knygų aikštėje“ mums – tarsi simbolinė vasaros užsklanda. Užveriame atostogų duris, atverčiame knygas. Į knygų šventę atsivešime per 170 pavadinimų knygų, tarp jų - net 13 karštų naujienų, kurias Vilniaus dienų lankytojai galės pagriebti pirmieji. Šiame renginyje itin svarbus bendrystės su skaitytojais jausmas.
Leidėjams tai neįkainojama galimybė iš pirmų lūpų išgirsti atgalinį ryšį, sužinoti skaitytojų nuomonę apie mūsų leidžiamas knygas, išklausyti norus ir pageidavimus“, – sako leidyklos kategorijų vadovė Aušra Kazanavičienė.
Teatralizuoti prisataymai vaikams ir suaugusiems
Penktadienio vakarą, rugsėjo 5-ąją, nuo 18.30 valandos, dulkes nuo Lietuvos moterų istorijos pamėgins nupūsti Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikė, socialiniuose tinkluose Chistorikės pseudonimu pasirašinėjanti ir dešimtis tūkstančių sekėjų subūrusi Kristina Petrauskė.
Istorinio jos romano „Slanimo raganos“ veikėjomis tapo raganos, gyvenusios turtingame XVII amžiaus LDK mieste Slanime, Sapiegų giminės valdose.
Viena iš jų – Vilniaus vaivados Leono Sapiegos valdinė Ona, pravarde Korotka, kita – popo žmona, kaime gerbiama pribuvėja Raina. Daugelis knygos veikėjų iš tiesų gyveno, o sodraus istorinio romano siužetą autorei diktavo XVII amžiaus dienoraščiai, laiškai ir kelionių aprašymai.
Šeštadienį nuo pat ryto bendrovės stende „Knygų aikštėje“ šmėžuos bene mėgstamiausias vaikų personažas – Kakė Makė. 11 valandą ji pakvies į teatralizuotą kelionę po Lietuvą pagal naująją pažintinę interaktyvią knygą „Kakė Makė. Ieškok ir surask. Nepaprasta kelionė po Lietuvą“.
Keliaudami su Kakės Makės šeima mažieji skaitytojai ir jų tėvai iš arti išvys gražiausius Lietuvos kampelius nuo Stelmužės ąžuolo papėdės iki Kirkilų apžvalgos bokšto, aplankys Operos ir baleto teatrą bei triukšmingas krepšinio varžybas, geriau pažins lietuviškas tradicijas.
Humoro ir nuotykių meistras, rašytojas Tomas Dirgėla „Knygų aikštėje“ pristatys naujausią serijos „A komanda“ dalį „A komanda ir Didžioji panda“. Knygos pabaigoje skaitytojai ras interviu su Kauno zoologijos sodo vyriausiąja biologe ir veterinare Jurgita Autukaite, kuri atskleis, kodėl kai kurie gyvūnai nyksta.
Su nauja knyga „Nojaus arkos dienoraštis“ šį rudenį grįžta ir rašytojas, aktorius, atlikėjas Juozas Gaižauskas. Šeštadienį 18.15 valandą savo gerbėjus jis pakvies į teatralizuotą jaunatviško klegesio ir humoro kupino romano apie netikėtą draugystę, kartų susitikimą ir išpakuojamas paslaptis pristatymą.
Tai šviesi, vilties kupina istorija apie mūsų vaikus – sumanią, talentingą kartą, kuriai paliekame besikeičiantį pasaulį. Pristatyme dalyvaus aktorius Vaidotas Martinaitis.
Žurnalistė, radijo laidų vedėja ir knygų autorė Lavija Šurnaitė rugsėjo 7 dieną, sekmadienį, 13 valandą, skaitytojas ir skaitytojus pakvies į „Suaugusių moterų klubą“. Būtent taip vadinasi naujoji jos knyga apie draugystę, pokyčius, pasitikėjimą savimi ir kasdienybės džiaugsmą.
Visas tris dienas bendrovės stende skaitytojai galės sutikti ir daugiau knygų autorių. Autografus dalins knygų „Aštrus protas sveikame kūne“, „Sveiko ir džiaugsmingo gyvenimo receptai“ autorius Jokūbas Fišas, istorinių bestselerių autorius, neseniai naują knygą „Ambicingos ir įtakingos.
Ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai“ išleidęs Eimantas Gudas, Lietuvos bibliotekose labiausiai skaitomos autorės Irena Buivydaitė ir Jolita Herlyn, knygos „Smarvė“ autorius, žurnalistas Šarūnas Černiauskas, mažuosius skaitytojus džiugins išmintingasis gamtos mylėtojas Selemonas Paltanavičius, Indrė Pliuškytė-Zalieckienė.
Vaikų ir jaunimo lentynose – spalvingos naujienos
Hario Poterio gerbėjų laukia pasaulinė naujiena – „Pocket Potters. Kišeniniai J. K. Rowlin istorijų žinynai“. Tai nedidelio formato, žaismingi, spalvingai skirtingų šalių dailininkų iliustruoti žinynai apie Harį Poterį, Ronį Vizlį ir Hermioną Įkyrėlę.
Lietuvių kalba pasirodė jaudinantis istorinis detektyvas „Blečlio mįslė“ apie Antrojo pasaulinio karo kodų laužytojus Blečlio Parke. Jį parašė tarptautinį pripažinimą pelniusi lietuvių kilmės rašytoja Rūta Šepetys ir ne mažiau garsus knygų vaikams ir jaunimui autorius amerikietis Steve’as Sheinkinas.
Rašytojos fantastės Justinos Kapeckaitės naujasis romanas „Sono Electrum“ skaitytojus įtrauks į šiurpulį keliantį elektroninių žaidimų pasaulį, kuris pasirodys toks artimas mūsų tikrovei.
Suaugusiems – atsargų kamara, detektyvai, meilė ir istorijos tyrinėjimai
„Knygų aikštėje“ pirmą kartą bus galima pavartyti bendrovės literatūros konkurso nugalėtojo Tomo Mylistos romaną „Blogos manieros“ – veržlią, siužeto vingiais stebinančią istoriją apie žmogiškus troškimus, aistrą ir likimo pokštus.
Kulinarinių knygų gerbėjams – Ievos Šidlaitės „Atsargų kamara“, kurioje sudėti tradiciniai ir šiuolaikiniai konservavimo būdai – nuo rauginimo ir sūdymo iki džiovinimo. Autorė knygoje pateikia ir praktinių patarimų bei receptų, kaip atsargas paversti gardžiais patiekalais.
Istorinių romanų mėgėjams turėtų būti įdomus klasikinis, bet intriguojantis ir autentiškais personažais žavintis pasakojimas apie XVIII amžių ir Abiejų Tautų Respubliką – žymaus branduolinės inžinerijos specialisto, fiziko, rašytojo Kazio Almeno „Pjūties metas“. Profesorius Edvardas Gudavičius apie K. Almeno romaną yra sakęs, kad jis į knygą apie XVIII amžiaus Lietuvą sudėjo daugiau nei visi lietuvių istorikai kartu paėmus.
Lietuvių kalba pasirodė jausminga, ašarą spaudžianti meilės istorija – Amy Neff „Dienos, kai mylėjau tave labiausiai“. Po šešiasdešimties kartu nugyventų metų pora sužino apie sunkią Evelinos ligą ir pasiryžta paskutiniam bendram sprendimui: dar metai kartu, kupini prasmingų akimirkų su artimaisiais, kelionių, praeities prisiminimais ir paskutinių svajonių išsipildymo.
O tada jiedu kartu užbaigs savo meilės istoriją. Tarp praeities prisiminimų ir dabarties pasirinkimų mezgasi jautrus pasakojimas apie ilgo gyvenimo prasmę, apie netobulą, bet tvirtą meilę ir apie tai, kaip išmokti paleisti.
Neapoliui švenčiant 2500-ąjį gimtadienį, išleistas į lietuvių kalbą išverstas neapolietės Violos Ardone romanas „Didis stebuklas“, pasakojantis apie psichiatrinėje ligoninėje, pilnoje keistų taisyklių, istorijų ir veikėjų, užaugusią mergaitę Elbę. Jaunas psichiatras nusprendžia ją įsidukrinti. Mergaitė pradeda kurti savo gyvenimą iš naujo, o gydytojas atranda tėvystės prasmę.
Šeimos sagų gerbėjams – subtili Ann Napolitano istorija „Sveika, gražuole“ apie praeities žaizdas ir meilės galią suklijuoti iširusius ryšius. Detektyvų mėgėjams – Jesse Q. Sutanto juodojo humoro, romantikos ir intrigos pilnas pasakojimas, kuriame arbatų meistrė Vera ryžtasi pati išnarplioti paslaptingą žmogžudystę – „Neprašyti Veros Vong pamokymai žmogžudžiams“.
Biografijų ir istorijos skaitytojams – prestižiniais apdovanojimais įvertintas ir niekur iki šiol neskelbta medžiaga bei liudijimais paremtas Betinos Anton žurnalistinis tyrimas apie nacių nusikaltėlio gyvenimą Pietų Amerikoje „Slapstant Mengelę arba Bavarija tropikuose“.
Alexandros Shaker „Chaosas“ skaitytojus kviečia naujai pažvelgti į nerimą kaip į žmogiškosios būsenos dalį, išmokti jį transformuoti į atsparumą bei kūrybiškumą. „Keturių tūkstančių savaičių“ gerbėjams – praktiškas Oliverio Burkemano kvietimas priimti savo ribotumą ir sutelkti laiką į tai, kas svarbiausia – „Meditacijos mirtingiesiems“.
Naujame, jau trečiame lietuviškai išleistame Steveno R. Gundry’io bestseleryje „Žarnyno galia“ dr. S. R. Gundry pristato naujausius mokslo atradimus, patvirtinančius, kad Hipokratas buvo teisus: visos ligos prasideda žarnyne. Sutrikusi mikrobiomo pusiausvyra neigiamai atsiliepia žmogaus imuninei sistemai, hormonų lygiui, psichikos sveikatai bei gyvenimo trukmei, didina riziką susirgti ne tik artritu, diabetu ir vėžiu, bet ir autoimuninėmis, širdies ir neurodegeneracinėmis ligomis.
Irvino D. Yalomo ir Benjamino Yalomo „Širdies valanda“ – atvira knyga apie intensyvių vienos valandos susitikimų praktiką ir gilesnį ryšį „čia ir dabar“. Susidūręs su atminties silpnėjimu, sulaukęs devyniasdešimt trejų metų ir pasaulinės pandemijos, dėl kurios didžioji dalis kasdienio gyvenimo persikėlė į internetą, padariniais, legendinis psichoterapeutas ir bestselerių autorius I. D. Yalomas buvo priverstas iš esmės peržiūrėti savo seansų su pacientais formą. Jis sutelkė dėmesį į intensyvias, gyvenimą keičiančias konsultacijas.
Leidyklos „Alma littera“ stendas „Knygų aikštėje“ – rugsėjo 5–7 dienomis. Visą renginių programą rasite – https://lla.lt/lt/naujienos/512-knygu-aikstes-programa-vilniaus-dienose-2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!