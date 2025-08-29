Skelbia apie labdaringą krepšinio turnyrą Lietuvoje: laukia įspūdingas prizinis fondas

Turnyro dalyviai turės galimybę kovoti dėl rekordinio prizinio fondo – „Coral Travel“ įsteigto 3000 Eur čekio, kurį burtų keliu laimės pirmą vietą iškovojusios komandos nariai, rašoma pranešime spaudai.
O baudų metimų konkurse savo taiklumą išbandyti galės visi norintys – čia jų lauks dar vienas prizas: 500 Eur „Coral Travel“ kuponas. Vertingas dovanas labdaringam turnyrui ruošia ir daugybė kitų ilgamečių fondo partnerių. Įvairaus amžiaus žaidėjai, dalyvausiantys turnyre, gaus specialiai renginiui sukurtus dvipusius „Puma“ krepšinio marškinėlius.
Krepšininkų ir futbolininkų dvikova
Pirmą kartą aikštelėje susitiks krepšinio ir futbolo žvaigždės! „Žvaigždžių valandoje“ į kovą stos broliai Lavrinovičiai, o futbolo pasaulį atstovaus Darvydas Šernas, Arminas Narbekovas, Emilijus Zubas, Robertas Šuškevič, Tomas Staniūnas ir kiti.
Idėja sukviesti skirtingų sporto šakų atstovus susirungti paskatino dar pavasarį vykęs labdaringas futbolo turnyras, surengtas su Vilnius Football Academy. Būtent šio renginio metu būrys krepšininkų, palaikančių fondo veiklą ir prasmingas iniciatyvas, sutiko su smagiu pasiūlymu susirungti parodomajame žaidime futbolo aikštėje. Taigi, atėjo laikas dar kartą pasitikrinti jėgas!
Pramogos visai šeimai
Visos dienos renginys vyks pačioje sostinės širdyje – sporto aikštyne prie Baltojo tilto. Labdaringo krepšinio turnyro metu veiks pramogų zona – mažieji šventės svečiai galės nusipiešti spalvingus veidukus, pasidaryti laikinas tatuiruotes bei įsitraukti į smagias kūrybines veiklas. Štai tėveliams ir mamoms bus pasiūlyta sudalyvauti baudų metimų konkurse ir susirungti dėl itin vertingo prizo bei sudalyvauti loterijoje sukant laimės ratą!
Susirinkusiems palaikyti savo favoritų, organizatoriai pažada nuostabią atmosferą renginio metu! Akis džiugins ne tik įtemptos kovos aikštelėje, tačiau ir muzikiniai pasirodymai, gatvės gimnastikos šou bei didžėjaus visą dieną kuriama linksma atmosfera.
„Vilnius visiems – Už pergalę gyventi“ – tai daugiau nei turnyras. Tai sporto ir bendrystės šventė, kurioje kiekvienas metimas, kiekvienas įmestas taškas prisideda prie didžiausios pergalės – sergančių vaikų vilties gyventi.
Registracija į labdaringą 3x3 krepšinio turnyrą vyksta iki rugsėjo 3 dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!