TV3 naujienos > Sportas

Vilnius ruošiasi sirgti už Lietuvą: prie Baltojo tilto kyla fanų zona

2025-08-25 12:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:17

Vilnius ruošiasi krepšinio karštinei – prie Baltojo tilto jau kyla tradicija tapusi fanų zona, kurią remia „OlyBet“. Rugpjūčio 27-rugsėjo 14 dienomis dideliame ekrane bus nemokamai rodomos krepšinio dvikovos, vyks su sportu susiję kino seansai ir sporto renginiai po atviru dangumi, įsikurs maisto bei gėrimų erdvė.

Fanų zona Vilniuje | Organizatorių nuotr.

0

Vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami gryname ore palaikyti vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujamą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, kuri, su kapitonu Jonu Valančiūnu priešakyje, puikiai pasirodė pasiruošimo cikle ir šiemet taikosi į Senojo Žemyno prizininkų gretas.

Sostinės fanų zonoje nuo rugpjūčio 27 d. bus gyvai transliuojamos ne tik Lietuvos rinktinės, bet ir įdomiausios kitų Europos nacionalinių krepšinio komandų dvikovos. Erdvėje taip pat įsikurs maisto ir gėrimų erdvė, kad palaikymui nepritrūktų jėgų.

Baltojo tilto pašonėje veiklų bus net tiems, kurie krepšiniu nesidomi – čia vyks įvairios sporto rungtys ir treniruotės, o rugsėjo 13-ąją planuojama speciali sporto diena, kurios metu visi norintys galės nemokamai išbandyti jėgas.

Didžiulis erdvės ekranas taip pat bus išnaudotas kino seansams po atviru dangumi, o žiūrovų lauks net keturi filmai apie sportą, kuriuos pristato „Go3“: „Bilietas“ (2023 m.), „Oranžinė bažnyčia“ (2022 m.), „Nepabaigiamo darbo pradžia“ (2022 m.) bei „Gyvenimas per 24 valandas“ (2023 m.).

„OlyBet“ remiama fanų zona šalia sostinės Baltojo tilto, adresu Upės gatvė 6, iš viso veiks 19 dienų – nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 14-osios. Nemokamų sporto transliacijų, kino seansų ir kitų veiklų tvarkaraštis bus skelbiamas portale Olyevents.lt.

