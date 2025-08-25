Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Istorinis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas – Kaune karaliaus sporto elitas

2025-08-25 12:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:26

Šią savaitę bus perrašyta istorija. Rugpjūčio 26–30 d. Kaunas taps svarbiausio šių metų Lietuvos sporto renginio sostine – „Žalgirio“ arenoje vyks pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Mūsų šalies garbę gins jauna, bet ambicinga komanda, kuriai teks išbandyti jėgas su geriausiais planetos penkiakovininkais. Negana to, kovas stebės ir ypatingas svečias – Monako princas Albertas II.

Šiuolaikinė penkiakovė | Aistės Ridikaitės nuotr.

Šią savaitę bus perrašyta istorija. Rugpjūčio 26–30 d. Kaunas taps svarbiausio šių metų Lietuvos sporto renginio sostine – „Žalgirio“ arenoje vyks pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Mūsų šalies garbę gins jauna, bet ambicinga komanda, kuriai teks išbandyti jėgas su geriausiais planetos penkiakovininkais. Negana to, kovas stebės ir ypatingas svečias – Monako princas Albertas II.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai bus pirmasis olimpinės sporto šakos suaugusiųjų čempionatas mūsų šalyje. Istoriniame, Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos globojamame sporto renginyje dėl medalių varžysis apie 200 atletų iš 40 šalių.

REKLAMA
REKLAMA

Po Paryžiaus olimpinių žaidynių jojimą kliūčių ruožo rungtimi pakeitusi ir iki 90 minučių sutrumpinusi varžybas Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės sąjunga (UIPM) turi ambicingą tikslą šią sporto šaką padaryti patrauklesne televizijos transliacijoms, jaunajai kartai ir žiūrovams. Dėl šios priežasties penkiakovės varžybos persikėlė į uždaras arenas. Didžiausia Baltijos šalyse „Žalgirio“ arena idealiai tam tinka. Pasaulio čempionato fechtavimo, kliūčių ruožo ir bėgimo-šaudymo rungtys vyks pagrindinėje arenoje, o plaukimas – arenos baseine.

REKLAMA

„Jau kelerius metus Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija (LŠPF) svajojo apie aukščiausio lygio penkiakovės renginį. Atsiradus tokiai galimybei, nedelsdami sutikome. Tai – istorinė akimirka mūsų sportui ir šaliai“, – sako LŠPF prezidentas Aistis Baronas.

Kaune sportininkai varžysis pagal 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių formatą – su kliūčių ruožu ir tiesioginės eliminacijos fechtavimu.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva, kaip čempionato šeimininkė, turi teisę į varžybas deleguoti daugiau sportininkų. Mūsų šaliai atstovaus 13 penkiakovininkų rinktinė (5 moterys ir 8 vyrai). Didžiajai daliai jaunos komandos tai bus debiutas tokio lygio varžybose. Vis dėlto mūsų rinktinėje netrūksta ir vardų, jau gerai žinomų šiuolaikinės penkiakovės pasaulyje. Lietuvos komandos favoritai – pasaulio ir Europos jaunimo čempionatų prizininkė Elzė Adomaitytė, Europos jaunimo (iki 24 metų) čempionato bronzos medalio laimėtojas Titas Puronas, pasaulio jaunimo vicečempionas Paulius Vagnorius ir pasaulio taurės etapuose dalyvaujantis Jonas Kalaminskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmąsias dvi čempionato dienas vyks kvalifikacinės varžybos, o ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl patekimo į finalus. Pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį. Papildomos įtampos finalinėms kovoms suteiks garbingi svečiai. Čempionate lankysis ne tik Albertas II, bet ir Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktorius austras Karlas Stossas bei UIPM garbės prezidentas vokietis Klausas Shormannas.

REKLAMA

Žiūrovai pamatys ne tik pajėgiausius pasaulio penkiakovininkus ir Monako princą – jie galės mėgautis ir pramogine renginio dalimi. Penktadienį po moterų pusfinalio vyks kliūčių ruožo dvikovos tarp vaizdo tinklaraštininko Paul de Miko ir atlikėjo Vaidoto Baumilos, taip pat susigrums fotografas bei keliautojas Marius Jovaiša ir pasaulio kliūčių ruožo vicečempionas Dainius Liutkus. Po vyrų finalo koncertuos elektroninės muzikos duetas „Ten Walls x GØYA“. Taip pat prie pulto stos vienas žymiausių Lietuvos didžėjų – „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.

Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate laukiama ne tik sportininkų, bet ir komandų delegacijų, žurnalistų bei sirgalių. Tad šis renginys bus naudingas ne tik sporto visuomenei, bet ir miestui bei šaliai. Planuojama, kad LŠPF ir UIPM viešbučiams, transportui, maitinimui, sporto bazių parengimui ir nuomai Kaune išleis apie 700 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų