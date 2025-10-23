Eurolygos teisėjas sulaikytas dėl įtartinos 250 tūkst. eurų sumos

Serbijos žiniasklaida skelbia, kad arbitrą sulaikė policija, kuri atliko kratą serbo bute ir rado grynais 250 tūkstančių eurų, kurių kilmė yra neaiški.
40-metis įtariamas priklausymu organizuoto nusikalstamumo grupuotei, kuri įtariama sunkiais nusikaltimais Serbijoje. Per specialią operaciją buvo sulaikyta 10 asmenų.
U.Nikoličius darbuojasi ne tik Eurolygoje, bet yra ir vienas geriausių Adrijos lygos teisėjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!