Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos teisėjas sulaikytas dėl įtartinos 250 tūkst. eurų sumos

2025-10-23 11:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 11:06

Eurolygoje teisėjaujantis Urošas Nikoličius turi problemų su teisėsauga.

U.Nikoličius yra sulaikytas

Eurolygoje teisėjaujantis Urošas Nikoličius turi problemų su teisėsauga.

REKLAMA
0

Serbijos žiniasklaida skelbia, kad arbitrą sulaikė policija, kuri atliko kratą serbo bute ir rado grynais 250 tūkstančių eurų, kurių kilmė yra neaiški.

40-metis įtariamas priklausymu organizuoto nusikalstamumo grupuotei, kuri įtariama sunkiais nusikaltimais Serbijoje. Per specialią operaciją buvo sulaikyta 10 asmenų.

U.Nikoličius darbuojasi ne tik Eurolygoje, bet yra ir vienas geriausių Adrijos lygos teisėjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų