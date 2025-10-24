Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Buvęs „Stellantis“ vadovas C. Tavaresas pranašauja koncerno griūtį: „Gali tekti pasidalinti“

2025-10-24 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 07:01

Praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai buvo priverstas palikti postą, buvęs „Stellantis“ generalinis direktorius Carlosas Tavaresas paskelbė itin kontroversišką pareiškimą.

Carlos Tavares (nuotr. gamintojo)
25

Praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai buvo priverstas palikti postą, buvęs „Stellantis“ generalinis direktorius Carlosas Tavaresas paskelbė itin kontroversišką pareiškimą.

REKLAMA
0

Naujoje, Prancūzijoje išleistoje knygoje jis teigia, kad automobilių pramonės gigantui gresia skilimas, o jo prancūziškoji, itališkoji ir amerikietiškoji dalys gali pasukti skirtingais keliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Trečios kartos „Jeep Compass“
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trečios kartos „Jeep Compass“

Pasak C. Tavareso, pagrindinė grėsmė kyla dėl vidinio konflikto tarp skirtingų nacionalinių interesų grupių pačiame koncerne.

REKLAMA

„Nerimauju, kad trijų krypčių pusiausvyra tarp Italijos, Prancūzijos ir JAV subyrės“, – rašo jis knygoje.

Anot buvusio vadovo, koncerno, sukurto 2021 metais sujungus Italijos „Fiat Chrysler“ (FCA) ir Prancūzijos PSA grupę, išlikimas priklausys nuo naujosios vadovybės gebėjimo „kiekvieną dieną“ palaikyti vienybę, nes rizika būti „suplėšytam“ į skirtingas puses yra reali.

REKLAMA
REKLAMA

Šį vidinį spaudimą dar labiau aštrina išoriniai veiksniai: stagnuojanti automobilių paklausa, agresyvėjanti Kinijos gamintojų konkurencija, geopolitinė įtampa (ypač JAV prezidento Donaldo Trumpo muitų politika) ir sudėtingas bei brangus perėjimas prie elektrifikacijos – visa tai kelia milžinišką spaudimą milžiniškam, 14 prekės ženklų (nuo „Jeep“ ir „Fiat“ iki „Citroën“ ir „Opel“) valdančiam koncernui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujasis „Opel Grandland“
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujasis „Opel Grandland“

Priminsime, kad pats 67-erių C. Tavaresas iš pareigų pasitraukė praėjusį gruodį po staigaus rinkos dalies praradimo JAV bei Europoje ir smukusio pelno.

Jo vadovavimo laikotarpis pasižymėjo prieštaringais sprendimais: gamybos perkėlimas į pigesnes šalis, tokias kaip Marokas, sukėlė profesinių sąjungų ir Italijos vyriausybės pyktį, o nuolatinis kaštų karpymas, pasak kritikų, neigiamai paveikė kokybę ir inovacijas bei paskatino dalį vadovų pereiti pas konkurentus, įskaitant BYD. Knygoje C. Tavaresas ginčija tokią įvykių interpretaciją.

REKLAMA

Naujasis „Stellantis“ vadovas Antonio Filosa, paskirtas šių metų birželį, jau ėmėsi veiksmų stabilizuoti situaciją. Jis atšaukė kai kurias investicijas Europoje ir pažadėjo skirti 13 mlrd. JAV dolerių investicijų JAV rinkai, kuri istoriškai buvo pati pelningiausia. Tačiau šie žingsniai sukėlė nerimą Prancūzijos ir Italijos profesinėms sąjungoms, ypač po to, kai į pagrindinius postus buvo paskirti daugiausia buvę FCA darbuotojai.

REKLAMA

„Peugeot 408“ krosoveris
(89 nuotr.)
(89 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Peugeot 408“ krosoveris

Pats C. Tavaresas, nors ir pavadinęs A. Filosą „logišku ir racionaliu“ pasirinkimu, knygoje reiškia abejonę, ar „prancūzų interesai, kurie man visada rūpėjo... bus taip gerai apginti“.

Situacijos rimtumą rodo ir tai, kad šį mėnesį „Stellantis“ buvo priverstas laikinai sustabdyti kelių gamyklų Europoje darbą dėl per mažų apkrovų. A. Filosa jau spėjo pareikšti Italijos profesinėms sąjungoms, kad gamybos atsigavimui bus reikalingos lankstesnės ES taisyklės dėl taršos mažinimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Knygoje C. Tavaresas piešia ir konkretų galimo skilimo scenarijų ateityje: „Vienas galimas scenarijus... galėtų būti toks, kad Kinijos gamintojas vieną dieną pateiks pasiūlymą pirkti Europos verslą, o amerikiečiai atsiims Šiaurės Amerikos operacijas“.

Pasak jo, tai leistų amerikietiškajai daliai susikoncentruoti į savo rinką, panašiai kaip pastarąjį dešimtmetį darė „General Motors“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų