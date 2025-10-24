Buvęs „Stellantis“ vadovas C. Tavaresas pranašauja koncerno griūtį: „Gali tekti pasidalinti“

Naujoje, Prancūzijoje išleistoje knygoje jis teigia, kad automobilių pramonės gigantui gresia skilimas, o jo prancūziškoji, itališkoji ir amerikietiškoji dalys gali pasukti skirtingais keliais.
Pasak C. Tavareso, pagrindinė grėsmė kyla dėl vidinio konflikto tarp skirtingų nacionalinių interesų grupių pačiame koncerne.
„Nerimauju, kad trijų krypčių pusiausvyra tarp Italijos, Prancūzijos ir JAV subyrės“, – rašo jis knygoje.
Anot buvusio vadovo, koncerno, sukurto 2021 metais sujungus Italijos „Fiat Chrysler“ (FCA) ir Prancūzijos PSA grupę, išlikimas priklausys nuo naujosios vadovybės gebėjimo „kiekvieną dieną“ palaikyti vienybę, nes rizika būti „suplėšytam“ į skirtingas puses yra reali.
Šį vidinį spaudimą dar labiau aštrina išoriniai veiksniai: stagnuojanti automobilių paklausa, agresyvėjanti Kinijos gamintojų konkurencija, geopolitinė įtampa (ypač JAV prezidento Donaldo Trumpo muitų politika) ir sudėtingas bei brangus perėjimas prie elektrifikacijos – visa tai kelia milžinišką spaudimą milžiniškam, 14 prekės ženklų (nuo „Jeep“ ir „Fiat“ iki „Citroën“ ir „Opel“) valdančiam koncernui.
Priminsime, kad pats 67-erių C. Tavaresas iš pareigų pasitraukė praėjusį gruodį po staigaus rinkos dalies praradimo JAV bei Europoje ir smukusio pelno.
Jo vadovavimo laikotarpis pasižymėjo prieštaringais sprendimais: gamybos perkėlimas į pigesnes šalis, tokias kaip Marokas, sukėlė profesinių sąjungų ir Italijos vyriausybės pyktį, o nuolatinis kaštų karpymas, pasak kritikų, neigiamai paveikė kokybę ir inovacijas bei paskatino dalį vadovų pereiti pas konkurentus, įskaitant BYD. Knygoje C. Tavaresas ginčija tokią įvykių interpretaciją.
Naujasis „Stellantis“ vadovas Antonio Filosa, paskirtas šių metų birželį, jau ėmėsi veiksmų stabilizuoti situaciją. Jis atšaukė kai kurias investicijas Europoje ir pažadėjo skirti 13 mlrd. JAV dolerių investicijų JAV rinkai, kuri istoriškai buvo pati pelningiausia. Tačiau šie žingsniai sukėlė nerimą Prancūzijos ir Italijos profesinėms sąjungoms, ypač po to, kai į pagrindinius postus buvo paskirti daugiausia buvę FCA darbuotojai.
Pats C. Tavaresas, nors ir pavadinęs A. Filosą „logišku ir racionaliu“ pasirinkimu, knygoje reiškia abejonę, ar „prancūzų interesai, kurie man visada rūpėjo... bus taip gerai apginti“.
Situacijos rimtumą rodo ir tai, kad šį mėnesį „Stellantis“ buvo priverstas laikinai sustabdyti kelių gamyklų Europoje darbą dėl per mažų apkrovų. A. Filosa jau spėjo pareikšti Italijos profesinėms sąjungoms, kad gamybos atsigavimui bus reikalingos lankstesnės ES taisyklės dėl taršos mažinimo.
Knygoje C. Tavaresas piešia ir konkretų galimo skilimo scenarijų ateityje: „Vienas galimas scenarijus... galėtų būti toks, kad Kinijos gamintojas vieną dieną pateiks pasiūlymą pirkti Europos verslą, o amerikiečiai atsiims Šiaurės Amerikos operacijas“.
Pasak jo, tai leistų amerikietiškajai daliai susikoncentruoti į savo rinką, panašiai kaip pastarąjį dešimtmetį darė „General Motors“.
