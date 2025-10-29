Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viešumoje pasirodžiusi Ineta Stasiulytė sužibėjo elegancija: sunku atitraukti akis

2025-10-29 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 10:55

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre, įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį sugūžėjo daugybė žinomų šalies žmonių, o tarp jų – ir filmo žvaigždės. Pagrindinį vaidmenį kino juostoje atlikusi aktorė Ineta Stasiulytė traukė visų žvilgsnius – moteris spindėjo užburiančia elegancija.

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre, įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį sugūžėjo daugybė žinomų šalies žmonių, o tarp jų – ir filmo žvaigždės. Pagrindinį vaidmenį kino juostoje atlikusi aktorė Ineta Stasiulytė traukė visų žvilgsnius – moteris spindėjo užburiančia elegancija.

REKLAMA
2

Į filmo premjerą atvykusi I. Stasiulytė prie fotosienelės pozavo ir su kita kino juostos žvaigžde – aktoriumi Justinu Jankevičiumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera

Ineta Stasiulytė suspindo elegancija

Svarbiam vakarui Ineta pasirinko itin elegantišką ir rafinuotą įvaizdį.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris vilkėjo ilgą, juodos spalvos suknelę be petnešėlių, kuri subtiliai pabrėžė pečius ir rankas.

REKLAMA

Elegantiškas drabužis pasižymėjo ir giliu skeltuku priekyje, suteikiančiu grakštumo.

Prie įvaizdžio ji priderino aukštakulnius, o plaukai buvo sukelti į aukštą kuodą.

Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. J. Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt. I. Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.

Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.

Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.

J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų