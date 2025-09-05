Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viešumoje sužibo Ineta Stasiulytė: akys krypo į suknelės detales

2025-09-05 15:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 15:14

Rugsėjo 4-osios vakarą Nacionalinis dramos teatras virto tikra mados scena – čia iškilmingai uždaryta po 25 metų į sostinę sugrįžusi Vilniaus mados savaitė (Vilnius Fashion Week). Šį vakarą vainikavo ELLE rudens žurnalo ir ELLE MEN numerio pristatymai, taip pat įspūdingas geriausių Lietuvos dizainerių kolekcijų pasirodymas teatro Naujojoje salėje. Čia pasirodė ir puikiai žinoma šalies aktorė Ineta Stasiulytė.

Rugsėjo 4-osios vakarą Nacionalinis dramos teatras virto tikra mados scena – čia iškilmingai uždaryta po 25 metų į sostinę sugrįžusi Vilniaus mados savaitė (Vilnius Fashion Week). Šį vakarą vainikavo ELLE rudens žurnalo ir ELLE MEN numerio pristatymai, taip pat įspūdingas geriausių Lietuvos dizainerių kolekcijų pasirodymas teatro Naujojoje salėje. Čia pasirodė ir puikiai žinoma šalies aktorė Ineta Stasiulytė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakaro pradžioje svečius pasitiko Gabrielė Martirosian, o fojė erdvę užpildė Meta Piano Trio muzika – subtili, elegantiška įžanga į tai, kas laukė vėliau. Renginys neatsitiktinai vyko Nacionaliniame dramos teatre – vietoje, kur dešimtmečius kalbama apie žmogų, laiką ir tapatybę. Tą vakarą šią kalbą perėmė mada, dizainas ir scenografija, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

ELLE ICONIC NIGHT
(237 nuotr.)
(237 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ELLE ICONIC NIGHT

Teatro Naujojoje salėje pristatytos dizainerių kolekcijos aiškiai parodė – Lietuvos mada nėra tik drabužių pristatymas, tai kūrybiškumo ir asmenybės išraiška. Ant podiumo žengė geriausi šalies modeliai, demonstruodami drabužius, kurie – nuo subtilios įvaizdžio elegancijos iki provokuojančių, avangardinių formų – virto gyvais pasakojimais apie identitetą, laisvę ir kūrybą. Vakaro metu savo viziją demonstravo tokie dizaineriai kaip Agnė Kuzmickaitė, Inga Skripka, Robert Kalinkin, Monika Kazakevičiūtė –„Más 924“, Kęstas Rimdžius, Gabrielė Mockevičiūtė, Airida Skrick.

REKLAMA

Kad šis vakaras įgautų teatrinės išraiškos jėgą, prisidėjo režisierius ir Nacionalinio dramos teatro vadovas Antanas Obcarskas, scenografas ir šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas bei užkulisių režisierė Renata Mikailionytė. Jų dėka mada tapo ne tik matoma – ji buvo išgyvenama.

ELLE ICONIC NIGHT (Nuotr. Darius Kučys)

ELLE Lithuania vadovas Tadas Bruzgulis savo sveikinimo kalboje pabrėžė šio vakaro reikšmę. „Vilniaus mados savaitė gimė iš paprastos, bet drąsios idėjos – parodyti, kad mūsų kūrėjai verti tarptautinės scenos. Kaip ELLE – didžiausio pasaulyje mados žurnalo – redakcija, mes jaučiame ne tik siekį, bet ir pareigą padėti jiems būti išgirstiems. Vilnius šiandien tampa tarptautinės mados žemėlapio dalimi, o ši scena – atvira visiems kūrėjams. Kurkite, svajokite, rodykite savo darbus, nes ši scena priklauso jums – šiandien, rytoj ir ateityje“, - pažymėjo Tadas Bruzgulis.

REKLAMA
REKLAMA

Vakaro metu oficialiai pristatyta ir naujoji ELLE vyriausioji redaktorė – Agnė Gilytė, bei mados redaktorė – Eglė Babunašvili. Abi žinomos stiliaus profesionalės nuo šiol formuos žurnalo toną, temas ir vizualinį turinį.

Naujausiame ELLE rudens numeryje – ikoninės Lietuvos modelių kartos moterys, kurios kūrė ne tik madą, bet ir stiliaus atmintį Lietuvoje. Žurnalas alsuoja moteriška jėga, stiliaus įvairove ir šiuolaikišku požiūriu į tapatybę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tą patį vakarą pristatytas ir ELLE MEN rudens numeris, kurio viršelį papuošė dainininkas Vaidas Baumila. Šis leidinys pasirodo tik kartą per metus, tačiau visuomet atneša įkvepiančias vyrų istorijas, kurios primena, kad vyriškumas gali būti jautrus, gilus ir stilingas.

Ne ką mažiau įspūdinga buvo pati auditorija – publika, vertinanti estetiką, turinti savitą stiliaus braižą ir drąsiai reiškianti asmenybę per aprangą. Tai buvo ne tik žiūrovai, bet ir aktyvūs mados savaitės dalyviai, verti dėmesio tiek pat, kiek ir kolekcijos ant podiumo. Tarp svečių – ne tik Lietuvos mados, meno ir kultūros atstovai, bet ir užsienio viešnios, tarp jų – legendinės modelių

REKLAMA

pasaulio ikonos Carmen Kass bei Svetlana Griaznova. Jų apsilankymas simboliškai pažymėjo šio vakaro tarptautiškumą ir Vilniaus mados savaitės reikšmę plačiame mados kontekste.

Vakarui persikėlus į stogo terasą „Trys Mūzos“, šventinę nuotaiką pratęsė Vilnius Fashion Week ambasadorės Simonos Burbaitės DJ setas. Ji ne tik gerai pažįstama iš televizijos ekranų ir stiliaus projektų, bet ir žavi gebėjimu muziką paversti emocijos forma.

REKLAMA

Tai buvo daugiau nei žurnalo pristatymas ar madų šou – tai buvo Vilniaus, kaip mados miesto, pareiškimas. Mada grįžo – ir grįžo su istorija, galia ir ateitimi.

Sužibo Ineta Stasiulytė

Išskirtinio renginio nepraleido ir teatro bei kino aktorė Ineta Stasiulytė. Ant mėlynojo kilimo ji pademonstravo nepriekaištingą stiliaus pojūtį – pasipuošė elegantiška juodos spalvos suknele su perregimomis detalėmis. Jos įvaizdį subtiliai užbaigė maža juoda delninė ir prie aprangos priderinti bateliai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad visiems lietuviams puikiai pažįstamą aktorę I. Stasiulytę galima išvysti ir TV3 naujame seriale „(Ne)piniguose laimė“, kuriame jai atiteko pagrindinis vaidmuo.

TV3 serialas „(Ne)piniguose laimė“ nuo rugsėjo 2 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų