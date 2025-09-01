Vaidas Baumila griausmingai uždarė vasarą sausakimšame koncerte sostinėje

Paskutinę vasaros dieną atlikėjas V. Baumila sostinės centre sukūrė įsimintiną koncertą, kurio nepraleido tūkstantinė klausytojų minia.
Kviečiame išvysti V. Baumilos koncerto sostinėje akimirkas:
Solinis pasirodymas gimtame mieste
Dar prieš koncertą atlikėjas džiaugėsi, kad sugrįžtą į gimtąjį miestą ir čia surengs solinį pasirodymą.
„Labai seniai buvome surengę koncertą Vilniuje. Tai dviguba šventė, kad, kaip sakoma, pasirodysime namų aikštelėje ir, žinoma, galiausiai pristatysime tai, ką paskutiniu metu kūrėme ir kuo gyvenome – tai naujausias dainas iš albumo“, – prieš koncertą džiaugėsi Vaidas.
V. Baumilos koncerto publika išties buvo išsiilgusi. Nuo pat pirmųjų akordų šėlo ir kartu dainavo ryškiausius hitus.
Koncerte nuskambėjo ne tik didžiausi hitai, bet ir neseniai dienos šviesą išvydusio albumo „Vienodai žydi sodai“ dainos, spėjusios tapti puikiai atpažįstamomis.
Koncerto metu V. Baumila scenoje kartu pasirodė ir su atlikėjais Roku Yan bei Monika Liu, grupe Sisters On Wire bei Baltomis varnomis.
