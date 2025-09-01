Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vaidas Baumila griausmingai uždarė vasarą sausakimšame koncerte sostinėje

2025-09-01 14:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 14:53

Paskutinę vasaros dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime 2.0 įvyko siautulingas Vaido Baumilos koncertas, kuriame atlikėjas pristatė naujausio albumo „Vienodai žydi sodai“ kūrinius bei žinomiausius hitus. Sausakimšame koncerte publiką atlikėjas nustebino ir scenoje pasirodžiusiais svečiais.  

Vaido Baumilos koncertas (nuotr. M. Rapecka)
26

Paskutinę vasaros dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime 2.0 įvyko siautulingas Vaido Baumilos koncertas, kuriame atlikėjas pristatė naujausio albumo „Vienodai žydi sodai" kūrinius bei žinomiausius hitus. Sausakimšame koncerte publiką atlikėjas nustebino ir scenoje pasirodžiusiais svečiais.  

0

Paskutinę vasaros dieną atlikėjas V. Baumila sostinės centre sukūrė įsimintiną koncertą, kurio nepraleido tūkstantinė klausytojų minia. 

Kviečiame išvysti V. Baumilos koncerto sostinėje akimirkas: 

Vaido Baumilos koncertas
FOTOGALERIJA. Vaido Baumilos koncertas

Solinis pasirodymas gimtame mieste

Dar prieš koncertą atlikėjas džiaugėsi, kad sugrįžtą į gimtąjį miestą ir čia surengs solinį pasirodymą. 

„Labai seniai buvome surengę koncertą Vilniuje. Tai dviguba šventė, kad, kaip sakoma, pasirodysime namų aikštelėje ir, žinoma, galiausiai pristatysime tai, ką paskutiniu metu kūrėme ir kuo gyvenome – tai naujausias dainas iš albumo“, – prieš koncertą džiaugėsi Vaidas. 

V. Baumilos koncerto publika išties buvo išsiilgusi. Nuo pat pirmųjų akordų šėlo ir kartu dainavo ryškiausius hitus.  

Koncerte nuskambėjo ne tik didžiausi hitai, bet ir neseniai dienos šviesą išvydusio albumo „Vienodai žydi sodai“ dainos, spėjusios tapti puikiai atpažįstamomis.  

Koncerto metu V. Baumila scenoje kartu pasirodė ir su atlikėjais Roku Yan bei Monika Liu, grupe Sisters On Wire bei Baltomis varnomis.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaido Baumilo koncertas (Nuotr. Robertas Riabovas / BNS)
Vaidas Baumila vasarą palydėjo gerbėjų apsuptyje: ant scenos žengė ir kiti žinomi veidai (3)

