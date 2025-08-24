Kadre iš praeities – žinomas Lietuvos vyras: ar sugebėsite atpažinti?

Savo vaikystės nuotrauką Rytis Cicinas prieš kurį laiką įkėlė į socialinio tinklo „Instagram“ istorijas.
„Tai kur mano dovanos...
Prieš 47 metus“, – rašė jis.
Rytis Cicinas turi daugybę įvairiausių titulų, o neretai jis žinomas ir kaip Lietuvos estrados princas. Tiesa, pats dainininkas teigia, kad tai – tik žiniasklaidos prikabinta etiketė. Didžiausias jo paties tikslas – tai publikos meilė.
Anksčiau kalbėdamas jis ir pats neslėpė, kad namuose yra kitoks, nei scenoje.
„Namuose viskas yra labai paprastai. Gal išėjus į žmones truputėlį save pateiki kitaip, o namuose mes visi būname be tų kaukių, paprastai, patogiai. Nors, atvirai sakant, aš sau labiau patinku tada, kada aš būnu scenoje“, – atvirai prisipažino jis.
