Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kadre iš praeities – žinomas Lietuvos vyras: ar sugebėsite atpažinti?

2025-08-24 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:25

Dainininkas Rytis Cicinas nustebino gerbėjus ir pasidalijo nuotrauka, daryta 1976 metais.

Rytis Cicinas (nuotr. Instagram)

Dainininkas Rytis Cicinas nustebino gerbėjus ir pasidalijo nuotrauka, daryta 1976 metais.

REKLAMA
0

Savo vaikystės nuotrauką Rytis Cicinas prieš kurį laiką įkėlė į socialinio tinklo „Instagram“ istorijas.

„Tai kur mano dovanos...

Prieš 47 metus“, – rašė jis.

Rytis Cicinas (nuotr. Instagram)

Rytis Cicinas turi daugybę įvairiausių titulų, o neretai jis žinomas ir kaip Lietuvos estrados princas. Tiesa, pats dainininkas teigia, kad tai – tik žiniasklaidos prikabinta etiketė. Didžiausias jo paties tikslas – tai publikos meilė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau kalbėdamas jis ir pats neslėpė, kad namuose yra kitoks, nei scenoje.

„Namuose viskas yra labai paprastai. Gal išėjus į žmones truputėlį save pateiki kitaip, o namuose mes visi būname be tų kaukių, paprastai, patogiai. Nors, atvirai sakant, aš sau labiau patinku tada, kada aš būnu scenoje“, – atvirai prisipažino jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rytis Cicinas (nuotr. BNS)
Rytis Cicinas pravėrė savo spintą: radiniai stebina (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų