Rytis Cicinas pravėrė savo spintą: radiniai stebina

R. Cicinas socialinio tinklo Instagram paskyroje spėjo ir pašmaikštauti.
Parodė spintos turinį
Rytis Cicinas pravėrė savo spintą, kurioje kabo įspūdingi ir daugeliui gerbėjų puikiai atpažįstami švarkai.
Panašu, kad žinomas vyras turi iš ko rinktis, kuo šį kartą pasipuošti.
„Ir ką čia savaitgalio koncertams apsirengti?“ – brūkštelėjo jis.
Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie R. Cicino kelionę.
Atlikėjas buvo išvykęs ištaigingą poilsinę kelionę kruiziniu laivu, kuriame poilsiauja ne viena pasaulinio garso žvaigždė.
Lietuvos muzikos žvaigždė leidosi į nepamirštamas atostogas, kurių metu aplankys ne vieną šalį. R. Cicinas savo atostogoms pasirinko prabangų laivą, dar vadinamą „laivu laive“, MSC Yacht Club.
Mėgaujasi prabangia kelione
Kelionės akimirkomis jis, kaip visada, noriai dalijosi su gerbėjais.
Pirmuoju kadru atlikėjas pasidalijo iš denio, kuriame jis užfiksuotas su šampano taure. Prie nuotraukos jis trumpai parašė: „Už atostogas“.
Instagrame R. Cicinas pasidalijo ir vaizdu iš asmeninės kajutės, iš kurios atsiveria ir fantastiški vaizdai.
„Mūsų kajutė 16 laivo aukšte“, – rašė Rytis.
Kaip rašoma kruizų apžvalgose, tokio lygio apartamentai MSC Yacht Club zonoje gali kainuoti nuo kelių tūkstančių iki net 10 tūkst. dolerių už kelionę – viskas priklauso nuo pasirinktos klasės.
Atlikėjas pasidalijo ir įspūdžiais iš vakarienės prabangaus laivo restorane, kuriame patiekalus ruošia aukščiausio lygio virtuvės meistrai. Iš nuotraukos akivaizdu – maistu R. Cicinas liko sužavėtas.
Prie kadro jis pridėjo lakonišką, bet iškalbingą užrašą: „Vakarienė laive.“
Kaip matyti iš socialiniuose tinkluose dalijamų įrašų, Rytis Cicinas kruize mėgavosi ne tik poilsiu ar gurmaniškais patiekalais, bet ir įspūdinga vakaro programa.
Atlikėjas dalijosi akimirkomis iš kruize vykusio šou – ant scenos pasirodė profesionalūs šokėjai, dainininkai, o visa aplinka priminė prabangų teatrą.
Žiūrovai buvo lepinami ne tik vizualiniais efektais, bet ir aukšto meninio lygio pasirodymais. Iš įrašų akivaizdu, kad renginys paliko Ryčiui didelį įspūdį.
