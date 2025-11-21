Laisvės alėjos muštynių byla priėjo liepto galą – teismas skelbs nuosprendį

Pasak jos, kaltinamieji nuosprendžio paskelbime dalyvauti neprivalo. Šiuo metu suimtų asmenų, kuriuos teisėsauga turėtų pristatyti į teismą, byloje nėra.
Valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Gabija Večerinskienė rugsėjį šešiems kaltinamiesiems pasiūlė skirti po dvejus metus laisvės atėmimo ir dviem – po pustrečių metų kalėjimo.
Griežtesnių bausmių prašoma, teisėsaugos vertinimu, recidyvistais pripažintiniems Lukui Ščerbinskui ir Vitalijui Zakrževskiui.
Byloje kaltinimai nesunkiu sveikatos sutrikdymu iš chuliganiškų paskatų bei viešosios tvarkos pažeidimu taip pat pareikšti Juozui Minkevičiui, Tadui Mučinskui, Karoliui Kavaliauskui, Edgarui Rezajevui, Rokui Sipavičiui ir Gyčiui Kukliauskui.
Gynyba juos prašė išteisinti, o patys kaltinamieji – neskirti realios laisvės atėmimo bausmės.
BNS skelbė, kad vyrai kaltę pripažino iš dalies – prisipažino dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet nepripažino nukentėjusiesiems sutrikdę sveikatą.
Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti keturi asmenys, kurių dalis teismo prašė panaikinti šį statusą.
Aštuonetas teisiamas po to, kai 2023-iųjų rugpjūtį Kauno policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad restorano lauko erdvėje Laisvės alėjoje kaukėtų vyrų grupė užpuolė prie staliuko sėdėjusius kelis vyrus ir moterį. Ši byloje pripažinta liudytoja.
Anot kaltinamojo akto, užpuolikai kumščiais, metaliniais strypais, kastetais, peiliais ir kitais daiktais smurtavo prieš minėtus kavinės lankytojus. Policija įvykį siejo su nusikalstamų grupuočių santykių aiškinimusi, išpuolio metu pašaliniai žmonės nenukentėjo.
