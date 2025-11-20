Šiaulių politikui Sauliui Stasiūnui „čekiukų“ byloje – teismo sprendimas

„Ieškovė įrodė atsakovo nepagrįstą praturtėjimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaita, o atsakovas nepateikė pakankamai objektyvių ir patikimų įrodymų, pagrindžiančių, kad visos gautos išmokos buvo panaudotos kompensuoti išlaidas, kurias jis patyrė, vykdydamas tarybos nario veiklą“, – Šiaulių apylinkės teismo pranešime cituojama bylą nagrinėjusi teisėja Simona Čėsnienė.
Kaip skelbia teismas, minėtas lėšas politikas gavo per 2019–2023 m. savivaldybės tarybos kadenciją, lėšos gautos už nepatirtas išlaidas.
Teismas nustatė, kad daugiau nei 2 tūkst. eurų politikas nepagrįstai išleido degalams įsigyti, per 1 tūkst. eurų – transporto priemonėms remontuoti, 543 eurus – transporto priemonių techninei priežiūrai, atsarginėms dalims, padangoms, kitoms priežiūros prekėms ir išlaidoms už paslaugas apmokėti, 26 eurus – transporto priemonių draudimui, 1,3 tūkst. eurus – telefono pokalbių, telefono ryšio įrangos, kitų paslaugų bei interneto ryšio paslaugoms ir 732 eurus – kanceliarinėms prekėms įsigyti.
„Byloje nėra ginčo, kad atsakovas tinkamai pateikė finansinius dokumentus ar kad neviršijo pagal teisės aktus per mėnesį nustatytos galimos kompensuoti sumos. Ieškovė teisingai nurodė, kad net ir atsakovui tinkamai įvykdžius pareigą pateikti finansinius dokumentus ir išlaidoms neviršijant galimos kompensuoti maksimalios sumos, nereiškia, kad galėjo būti kompensuotos visos išlaidos pagal jo pateiktus finansinius dokumentus.
Įvertinus galiojusį teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad sprendžiant, ar atsakovas nepagrįstai praturtėjo ieškovės nurodyta suma, esminė aplinkybė yra ta, kad numatyta išmoka savivaldybės tarybos nariams yra tikslinė – skirta kompensuoti išlaidas, kurias tarybos nariai patyrė vykdydami tarybos nario veiklą“, – paskelbė teismas.
Teismo nuomone, išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, apmokėjimo teisinio reglamentavimo neaiškumas nepateisina S. Stasiūno veiksmų panaudojant ne pagal paskirtį išlaidas, skirtas tarybos nario veiklai vykdyti, nesudaro pagrindo laikyti, kad minėtos lėšos panaudotos teisėtai.
Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju reglamentuose patvirtinta tvarka nenumatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistai privalo tikrinti tarybos narių panaudotų lėšų pagrįstumą. Patikrinimas apsiribodavo tik laikotarpio, už kurį teikiama avanso apyskaita ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, ir galimų kompensuoti išlaidų grupių tikrinimu.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
