Ruginienė apie nepanaikintą Nedzinsko teisinę neliečiamybę: „Aš jaučiu skaudulį“

Taip ji kalbėjo ketvirtadienį Seimui neleidus prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti socialdemokrato Antano Nedzinsko vadinamoje „čekiukų“ byloje.
„Aš jaučiu skaudulį, kad Seimo nariai, kuriems yra pareikšti įtarimai, patys neatsisako neliečiamybės ir man atrodo, kad turi atsisakyti. Ir apie tai jau kalbėjome ne vieną kartą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė Vyriausybės vadovė.
„Nereikia laukti, kol kažkas balsuos. Pačiam reikia atsistoti ir pasakyti: „atsisakau“. Taip ir turėtų vykti“, – teigė ji.
Teisės aktai nenumato galimybės Seimo nariui savarankiškai atsisakyti neliečiamybės. Tą padaryti galima tik viso Seimo sprendimu.
Iš pradžių A. Nedzinsko atvejo nenorėjusi vertinti I. Ruginienė siūlė komentarų kreiptis į socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, tačiau vėliau sakė Seimo sprendimą neleisti partiečio patraukti baudžiamojon atsakomybėn vertinanti blogai.
„Blogai, blogai“, – sakė premjerė.
BNS rašė, kad Seimas ketvirtadienį neleido prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti parlamentaro socialdemokrato A. Nedzinsko vadinamojoje čekiukų byloje.
Už tai balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė devyni politikai.
Norint panaikinti parlamentaro teisinį imunitetą, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys iš 141.
60 Seimo narių nedalyvavo balsuojant dėl A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Daugiausia – 22 – tokių buvo valdančiojoje Socialdemokratų partijos frakcijoje. Taip pat nebalsavo dešimt demokratų, devyni „aušriečiai“, po šešis „valstiečius“ ir konservatorius, keturi liberalai.
Prokurorai norėjo A. Nedzinskui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, nes jis, būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu 2020–2023 metais, galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
Nors anksčiau sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, ketvirtadienį A. Nedzinskas, kreipdamasis į Seimą, teigė, kad jo byla – politinė. Jis teigė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos reglamentas nereikalavo, jog kuro čekiai būtų vardiniai ir kad už degalus būtinai turėjo mokėti jis pats.
A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose, ir antrasis, kurio neleista patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Seimas yra panaikinęs „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybę.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.
