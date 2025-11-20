 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilkikai įstrigo Baltarusijoje: Ruginienė tikisi, kad tai susiję su techninėmis kliūtimis

2025-11-20 13:31 / šaltinis: BNS
2025-11-20 13:31

Lietuvai ketvirtadienio vidurnaktį atvėrus sieną su Baltarusija, tačiau Minskui kol kas neišleidžiant Lietuvos vežėjų vilkikų, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad tai gali būti susiję su techninėmis kliūtimis. 

Inga Ruginienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

4

„Labai tikiuosi, kad šitas sulaikymas, kuomet atidarėm du pasienio punktus, yra tiesiog techninio lygmens, kuomet turi suvaikščioti tam tikri parašai ir vilkikai galės sugrįžti namo. Labai tikiuosi – jeigu ne, atitinkamai svarstysim ir galvosim, ką toliau daryti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, kol kas nėra signalų, kad vilkikai nebūtų išleidžiami piktybiškai.

„Kol kas tokių signalų tikrai nėra ir kol kas matome, kad tai yra techninio lygmens problema. Lygiai taip pat, kai mes priėmėm sprendimą, parą užtruko, kol realiai pasienio punktai buvo atidaryti. Tai kol kas yra taip, bet jeigu bus kiti signalai, atitinkamai rinksimės, spręsim ir darysim sprendimus“, – teigė I. Ruginienė.

Ji pakartojo, kad iš Lietuvos pusės vilkikai nebuvo sulaikyti, o nusprendus uždaryti sienas jiems buvo sudaryta galimybė grįžti, tačiau Baltarusijos pusė jų neišleido.

