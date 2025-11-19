Ruginienė atkirto Žemaitaičiui: „Jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, gali iš jos išeiti“

„Auditai visiškai nesusiję su R. Žemaitaičiu, o jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, gali iš jos išeiti“, – po Vyriausybės posėdžio atsakė ji.
Paklausta, kaip vertina R. Žemaitaičio ultimatumą, I. Ruginienė nurodė nevertinsianti kitų politikų pasisakymų, tačiau leido suprasti, kad yra už viešųjų pirkimų Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) auditavimą.
„Jau seniai nevertinu paskyrų Seimo narių pasisakymų. Jeigu kalbame apie KAM, tikrai matome, kad finansavimas yra pakankamai ženklus, pirkimų sistema sudėtinga ir yra specialioji pirkimų agentūra prie KAM. Pasitikrinti, ar visos procedūros tinkamos, ar galbūt yra erdvės tam tikrus dalykus tobulinti – visada yra verta“, – kalbėjo premjerė.
„Dėl to mes ir patys čia, kanceliarijoje, tikrai kalbėjome apie tai, kad galėtų būti atitinkamai padarytas auditas būtent pirkimams, tam, kad naujam ministrui būtų pagelbėti su tinkamais patarimais, kaip dar efektyviau galėtume išleisti tuos pinigus, kuriuos skyrėme krašto gynybai“, – tikino ji.
Žemaitaitis iškėlė ultimatumą
R. Žemaitaitis pareiškė, kad jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos. Pasak jo, neseniai baigtas valstybinis LRT auditas buvo gerasis valdančiųjų bendro darbo pavyzdys.
„Kai atliksime krašto apsaugos auditą, ko aš reikalauju. O jeigu čia socdemai nenorės atlikti – tai tikrai „Nemuno aušra“ pasitrauks. (...) Aš įsivaizduoju, kad krašto apsaugoje apie 20 proc. pinigų yra taškomi į kairę ir į dešinę“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
„Dirbsime tol, kol matysiu, kad valstybei mes reikalingi, kol matysiu, kad koalicija gali priiminėti sprendimus. LRT auditas yra pavyzdys. (...) Kiek mes, „Nemuno aušra“, dar galime prisidėti, kad valstybėje būtų skaidriau“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
