 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė atkirto Žemaitaičiui: „Jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, gali iš jos išeiti“

2025-11-19 14:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-19 14:20

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui prakalbus, kad „aušriečiai“ paliks koaliciją, jei socialdemokratai nenorės atlikti krašto apsaugos audito, sureagavo premjerė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui prakalbus, kad „aušriečiai“ paliks koaliciją, jei socialdemokratai nenorės atlikti krašto apsaugos audito, sureagavo premjerė Inga Ruginienė.

REKLAMA
9

„Auditai visiškai nesusiję su R. Žemaitaičiu, o jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, gali iš jos išeiti“, – po Vyriausybės posėdžio atsakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklausta, kaip vertina R. Žemaitaičio ultimatumą, I. Ruginienė nurodė nevertinsianti kitų politikų pasisakymų, tačiau leido suprasti, kad yra už viešųjų pirkimų Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) auditavimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Jau seniai nevertinu paskyrų Seimo narių pasisakymų. Jeigu kalbame apie KAM, tikrai matome, kad finansavimas yra pakankamai ženklus, pirkimų sistema sudėtinga ir yra specialioji pirkimų agentūra prie KAM. Pasitikrinti, ar visos procedūros tinkamos, ar galbūt yra erdvės tam tikrus dalykus tobulinti – visada yra verta“, – kalbėjo premjerė.

REKLAMA

„Dėl to mes ir patys čia, kanceliarijoje, tikrai kalbėjome apie tai, kad galėtų būti atitinkamai padarytas auditas būtent pirkimams, tam, kad naujam ministrui būtų pagelbėti su tinkamais patarimais, kaip dar efektyviau galėtume išleisti tuos pinigus, kuriuos skyrėme krašto gynybai“, – tikino ji.

Žemaitaitis iškėlė ultimatumą

R. Žemaitaitis pareiškė, kad jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos. Pasak jo, neseniai baigtas valstybinis LRT auditas buvo gerasis valdančiųjų bendro darbo pavyzdys. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kai atliksime krašto apsaugos auditą, ko aš reikalauju. O jeigu čia socdemai nenorės atlikti – tai tikrai „Nemuno aušra“ pasitrauks. (...) Aš įsivaizduoju, kad krašto apsaugoje apie 20 proc. pinigų yra taškomi į kairę ir į dešinę“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis. 

„Dirbsime tol, kol matysiu, kad valstybei mes reikalingi, kol matysiu, kad koalicija gali priiminėti sprendimus. LRT auditas yra pavyzdys. (...) Kiek mes, „Nemuno aušra“, dar galime prisidėti, kad valstybėje būtų skaidriau“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.

REKLAMA

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruginienę kritikuojantis Butkevičius mato Vyriausybės iširimą jau vasarą: „Per žemo lygio žmogaus nuostatos“ (tv3.lt koliažas)
Butkevičius mano, kad Ruginienės Vyriausybė kris jau vasarą: „Čia jau per žemo lygio žmogaus nuostatos“ (207)
Pinigai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)
Pensijos, išmokos, atlyginimai nuo 2026 metų: štai kiek gausite „į rankas“ (135)
Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė nekomentuoja Žemaitaičio grasinimų nepalaikyti biudžeto: reikia dirbti, o ne žaisti (2)
Vytautas Juozapaitis, Vaida Aleknavičienė (tv3.lt koliažas)
Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“ (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
!
!
2025-11-19 14:32
Tai gal tau gerbiamoji reikėtų palikti pareigas nelaukti kol išmes nes dirbi Konservatoriams
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų