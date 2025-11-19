Lietuva negelbės savo sunkvežimių: „Nesvarstome kompensacijų klausimo“

„Nesvarstome kompensacijų klausimo. Taip, tai yra sudėtinga, komplikuota valstybė, dėl kurios ne vieną kartą buvo perspėti vežėjai, kad kirtus sieną – tiek Baltarusijos, tiek Rusijos – gali būti įvairių netikėtų tų šalių sprendimų, su kuriais gali susidurti mūsų verslai, keliaujantys per šitas šalis“, – po Vyriausybės posėdžio nurodė ji.
I. Ruginienė pabrėžė, kad užlaikyti sunkvežimius iš Lietuvos ir nukreipti juos į specialias stovėjimo aikšteles nusprendė Baltarusija.
„Noriu atsakingai pasakyti, kad neišleido sunkvežimių būtent Baltarusijos pusė. Baltarusijos pusė priėmė sprendimą, kad reikia nukreipti vežėjus į tam tikras specializuotas aikšteles“, – kalbėjo premjerė.
„Mes, kaip Vyriausybė, iš karto matydami, kad sunkvežimiai kaupiasi prie sienos, iš karto signalizavome, kad savo pusę atidarysime ir tas Lietuvos vežėjų turtas, kuris buvo ir yra užstrigęs, kad mes leisime jam grįžti atgal į Lietuvą. Bet Baltarusija nusprendė kitaip, tai dėl to mes kompensacijų klausimo nesvarstome“, – teigė I. Ruginienė.
Lietuva atidaro du pasienio punktus su Baltarusija
Antradienį Lietuvos-Baltarusijos pasienyje įvyko techninis abiejų šalių pasieniečių susitikimas. I. Ruginienė nekomentuoja, ar Lietuva gavo kokį nors atsakymą iš Baltarusijos.
„Apie tai tikrai viešai nenoriu kalbėti“, – atsakė ji.
„Yra tam tikrų dalykų, kur viešai galiu pasakyti, yra tam tikrų dalykų, kurių negaliu pasakyti. Tai tikrai gerbkite šitą dalyką“, – pridūrė premjerė.
Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) šių metų lapkričio 18 d. priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 m. spalio 29 d. (…) nebėra būtini, siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėtu nutarimu nustatytus apribojimus (…) panaikinti“, – posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi NSK.
Tiesa, tuomet ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.
