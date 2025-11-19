 
Lietuva

Lietuva negelbės savo sunkvežimių: „Nesvarstome kompensacijų klausimo"

Atnaujinta 14.10 val.
2025-11-19 14:12
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 14:12

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Vis dėlto kompensacijų Baltarusijoje įstrigusiems vežėjams Vyriausybė nesvarsto, sako premjerė Inga Ruginienė.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Vis dėlto kompensacijų Baltarusijoje įstrigusiems vežėjams Vyriausybė nesvarsto, sako premjerė Inga Ruginienė.

8

„Nesvarstome kompensacijų klausimo. Taip, tai yra sudėtinga, komplikuota valstybė, dėl kurios ne vieną kartą buvo perspėti vežėjai, kad kirtus sieną – tiek Baltarusijos, tiek Rusijos – gali būti įvairių netikėtų tų šalių sprendimų, su kuriais gali susidurti mūsų verslai, keliaujantys per šitas šalis“, – po Vyriausybės posėdžio nurodė ji.

I. Ruginienė pabrėžė, kad užlaikyti sunkvežimius iš Lietuvos ir nukreipti juos į specialias stovėjimo aikšteles nusprendė Baltarusija.

„Noriu atsakingai pasakyti, kad neišleido sunkvežimių būtent Baltarusijos pusė. Baltarusijos pusė priėmė sprendimą, kad reikia nukreipti vežėjus į tam tikras specializuotas aikšteles“, – kalbėjo premjerė.

„Mes, kaip Vyriausybė, iš karto matydami, kad sunkvežimiai kaupiasi prie sienos, iš karto signalizavome, kad savo pusę atidarysime ir tas Lietuvos vežėjų turtas, kuris buvo ir yra užstrigęs, kad mes leisime jam grįžti atgal į Lietuvą. Bet Baltarusija nusprendė kitaip, tai dėl to mes kompensacijų klausimo nesvarstome“, – teigė I. Ruginienė.

Lietuva atidaro du pasienio punktus su Baltarusija

Antradienį Lietuvos-Baltarusijos pasienyje įvyko techninis abiejų šalių pasieniečių susitikimas. I. Ruginienė nekomentuoja, ar Lietuva gavo kokį nors atsakymą iš Baltarusijos.

„Apie tai tikrai viešai nenoriu kalbėti“, – atsakė ji.

„Yra tam tikrų dalykų, kur viešai galiu pasakyti, yra tam tikrų dalykų, kurių negaliu pasakyti. Tai tikrai gerbkite šitą dalyką“, – pridūrė premjerė.

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) šių metų lapkričio 18 d. priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 m. spalio 29 d. (…) nebėra būtini, siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėtu nutarimu nustatytus apribojimus (…) panaikinti“, – posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. 

Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi NSK. 

Tiesa, tuomet  ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.

kurgi ne
kurgi ne
2025-11-19 14:20
Kaip šlykštu, kai valdžia su purvinais savo batais įšliaužia į verslo reikalus, sušikti ji sugeba, o išvalyti savo kakučių negali.
Atsakyti
SLAVA UKRAINI
SLAVA UKRAINI
2025-11-19 13:59
SLAVA HEROJAMS - lietuva kartu su Ukraina
Atsakyti
manau
manau
2025-11-19 14:23
Manau, jei Ruginienė būtų veikusi savo galva, tai tokio fiasko nebūtų. Bet deje mūsų šalį dar nuo Adamkaus laikų valdo visokie Albinai, tai ir užsienio politika tokia kaip yra. Mažiau žvalgykis Inga į juos, nes jie visada veikė ir veiks tik ruskių naudai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
