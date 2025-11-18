Ruginienė palaiko sienos su Baltarusija atidarymą: „Pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sieną“

Iš balionų krizės į vilkikų krizę įšokusi I. Ruginienė sako, kad sienos atidarymą palaiko, o pralaimėtoja nesijaučia.
Derybos truko keleta valandų
Archyviniai Lavoriškių pasienio punkto vaizdai primena, kad daugiau nei pusantrų metų jis uždarytas, tačiau šiandien ten buvo kiek daugiau judėjimo, nei įprastai.
10-ą valandą ryte ten susitiko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių delegacijos. Kalbėtis susitiko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių vadų pavaduotojai. Abu lydėjo po 3 kolegas pasieniečius. Susitikimas surengtas bandant išspręsti susidariusią krizę.
„Pagrindiniai šitų konsultacijų diskusijų objektai buvo situacija prie valstybės sienos ir kova su neteisėta migracija ir kontrabanda apskritai, ir kontrabanda oro balionais konkrečiau. Ir taip pat buvo apsvarstyta situacija kontrolės punktuose“, – sakė pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
„Buvo pateiktas siūlymas dėl situacijos sureguliavimo, galime taip pavadinti. Tai laukiame atsakymo, matysime, ką jie pateiks, ką jie pasakys“, – teigė vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Pats susitikimas užtruko apie porą valandų. Mūsų pasieniečiai baltarusiams iškėlė ne vieną temą: kontrabanda balionais, įstrigę vilkikai ir jiems taikomi neadekvatūs mokesčiai, taip pat ir besitęsianti nelegali migracija.
„Nieko nereikalavo, dėl įsipareigojimų sakiau, kad buvo deklaruotas noras toliau tęsti dialogą ir bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, kalbant apie sienos apsaugos tarnybos kompetenciją, tai yra kova su neteisėta migracija ir kova su kontrabanda“, – sakė R. Liubajevas.
Dviprasmiškas Baltarusijos elgesys
Keistai skamba baltarusių noras dirbti drauge, valdant nelegalų srautus ir siunčiamas kontrabandines cigaretes, mat Lietuva laikosi pozicijos, kad būtent A. Lukašenkos režimas ir užsiima šia veikla, bando pakenkti Lietuvai.
„Tikrai to nenorėčiau komentuoti“, – į klausimą, ką Baltarusijos pusė išsakė pasieniečiams, atsakė I. Ruginienė.
Vidaus reikalų ministras teigė, kad antrojo susitikimo kol kas valstybės neplanuoja.
„Kol kas nėra tokios informacijos, kad reikia būtinai susitikti“, – tikino V. Kondratovič.
Būtinybės susitikti su baltarusiais dar kartą greičiausiai nebus – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė patvirtino, kad Lietuva atsitraukia nuo savo griežtos pozicijos.
„Komisija rekomendavo rytoj svarstyti Vyriausybės posėdyje sienų, arba konkrečiau, dviejų punktų, kuriuos uždarėme, atidarymo galimybę. Tai rytoj į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę ateis šitas klausimas“, – teigė Ministrė Pirmininkė.
Visą lapkričio mėnesį pasieniečiai nefiksuoja prie mūsų sienos nelegalių migrantų. Balionų, sako, taip pat mažiau, nei spalį. Tai, anot premjerės, pakankamas veiksnys atidaryti sieną.
„Jeigu padėtis nesikeis ir turėsime tuos pačius rezultatus ir rytoj, tą, ką šiandien mes matome, tai aš pati asmeniškai palaikau, bet sulaukime Vyriausybės sprendimo“, – sakė I. Ruginienė.
Atsidarius punktams – įstrigę vilkikai galės grįžti į Lietuvą. Nors iki galo neaišku, ar reikės vežėjams mokėti po 120 eurų už aikštelėse praleistą parą, kaip anksčiau grasino A. Lukašenka.
„Nereikia imti už gryną pinigą, kad visi 500 ar tūkstantis vežėjų mokės po 120 į dieną. Tam tikra grupė tikrai mokės, greičiausiai tie, kurie pakelėje stovėjo ir buvo atgabenti į tą aikštelę, kiti, kurie buvo terminaluose, mano žiniomis, prie Šalčininkų, tai kol kas nereikalaujama. O po to žiūrėsime“, – sakė V. Kondratovič.
Jeigu rytoj Vyriausybė apsispręs atidaryti punktus, jie pilnu pajėgumu turėtų pradėti veikti ketvirtadienį.
„Jeigu situacija pablogės, mes pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sienas, arba rytoj jų neatidaryti. Tai turime sulaukti rytojaus“, – tikino I. Ruginienė.
A. Lukašenka pasiekė savo tikslų
Iš esmės tai reiškia, kad Baltarusijos krizė sprendžiasi pagal A. Lukašenkos reikalavimus. Jis vilkikų neišleido, vis ragino Lietuvą atidaryti sieną, nelaukiant gruodžio. Dabar taip ir bus.
„Čia nėra loterijos bilietas, kur nutrynus tu jautiesi laimėtojas, ar pralaimėtojas. Mano pareiga, kaip premjerės, užtikrinti šalies saugumą“, – sakė premjerė.
„Aš nematau čia jokio pasidavimo, dėl to, kad mes sprendėme uždaryti, sprendžiam atidaryti. Sprendėm dėl savo vidinių interesų. Vidiniai interesai buvo oro erdvės pažeidimai, kontrabanda, ir aišku viešas saugumas“, – teigė V. Kondratovič.
„Mes dantis rodyti, šiepti visą laiką galime, bet kaip ir sakau, yra tas veiksmas turi atoveiksmį. Čia ne toks ping pong žaidimas, mes kažką padarome, ir laukiame, ar kamuoliukas grįš. Mes turime strateguoti“, – apie situaciją pasisakė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Mūsų tarnybos taip pat bando demonstruoti, kad sprendžia kontrabandos problemą Lietuvoje. Vakar Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad apie 100 pareigūnų atliko per 30 kratų. Rado ne tik cigarečių, bet ir narkotikų, ginklų, sprogmenų. Bet sulaikyti tik 4 vyrai.
„Sulaikyta tiek, kiek, aš manau, kiek buvo pagrindo sulaikyti. Taip, 4 įtariamieji yra sulaikyti, atliekami kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai ir sprendžiama dėl kardomųjų priemonių“, – sakė Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Nors kontrabanda krauna didžiulius turtus jos organizatoriams, bet nuotraukose prabangos nematyti, tad klausimas, ar sulaikyti vadeivos, ar žemesnio lygio kontrabandistai. Prokurorė jų vaidmens neatskleidžia.
„Siekiant nepakenkti tyrimui, daugiau informacijos tikrai negalėčiau atskleisti, tačiau aš manau, kad tyrimo eigoje tikrai pateiksime daugiau informacijos“, – tikino N. Grunskienė.
Nors politikai sako, kad kontrabandiniai balionai yra hibridinė A. Lukašenkos režimo ataka prieš Lietuvą, bet prokuratūra tokių teiginių nepatvirtina.
Įtariamieji kaltinami paprasčiausia kontrabanda. Ir tik dėl jos, o ne dėl padėjimo priešiškai valstybei veikti prieš Lietuvą, buvo nuteisti ir 22 kontrabandistai, kurių bylos jau išnagrinėtos teismuose.
