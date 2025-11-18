 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susitiko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečiai: ministras prašo daug nesitikėti

2025-11-18 12:37 / šaltinis: ELTA
Antradienį Lavoriškių pasienio punkte įvykus Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių techniniam susitikimui, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ragina iš šio susitikimo per daug nesitikėti. Vis dėlto, kaip pabrėžė jis, išsamesnė informacija apie pokalbio turinį turėtų paaiškėti po šiandien vyksiančio Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio. 

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Greičiausiai, gilesnis komentaras bus po šiandienos NSK posėdžio. Tada gal žinosime kažkokios informacijos, bet nereikia kažko labai tikėtis iš to susitikimo pirminio, techninio“,– po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams komentavo V. Kondratovičius. 

Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis paragino abiejų šalių pasieniečių susitikimo nevadinti derybomis. 

„Nevadinkime to derybomis. Tai yra techninis pareigūnų susitikimas. Dėl ko derėtis? Patys sau kelkite klausimą“,– po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams komentavo D. Matulionis. 

Kaip skelbta, antradienį neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių ekspertinio lygio susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas. 

Susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru, taip pat aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą. 

Lietuvos pusė nurodė, kad turi būti sudarytos sąlygos Lietuvoje registruotiems vilkikams kuo greičiau išvykti iš Baltarusijos. Taip pat neturi būti taikomi neproporcingi įkainiai už krovininių automobilių stovėjimą Baltarusijos teritorijoje.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.

Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.

Tokiai situacijai susiklosčius, kai kurie politikai tikina, jog Vyriausybė, užverdama sienas, priėmė pernelyg skubotą sprendimą.

Tiesa, pirmadienį buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d. 

