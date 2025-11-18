 
Lietuva > Aktualijos

Posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija: aptars padėtį pasienyje su Baltarusija

2025-11-18 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 06:10

Prasidėjus diskusijoms apie galimybę anksčiau laiko atverti sieną su Baltarusija, antradienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, kurio metu bus aptariama padėtis pasienyje. 

Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS)

0

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje bus aptariama padėtis pasienyje su Baltarusija: kokia situacija yra šiuo metu, kas pasikeitė nuo paskutinio NSK posėdžio, kokia yra įstrigusių vilkikų Baltarusijoje situacija ir kokia padėtis dėl meteorologinių balionų“, – Eltai sakė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.

Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.

Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d. 

