Obradovičius po nesėkmės Vilerbane: žaidėjams nerūpi komanda

Pirmiausia legendinis Serbijos specialistas akcentavo dalykus šalia aikštės.
„Pradėjome mačą nepriimtinu būdu ir tai yra gėda, kaip atrodėme. Kai kurie žaidėjai turi užduoti sau klausimą, kodėl taip nutiko, – dėstė Željko. – Sirgaliai kiekvienose rungtynėse nusipelno matyti kovojančią iš visų jėgų komandą. Priežastys – paprastos. Žaidėjai negalvoja apie komandą. Prieš mačą visi jie buvo savo telefonuose.
Aš prisiimu atsakomybę, kai galiu, bet šįkart nesuprantu, kas vyksta. Stengiausi juos prikelti ir net galėjome laimėti šitas rungtynes. Per rungtynes pasakiau viską, ką turėjau, bet po jų rūbinėje vėl tas pats vaizdas. Tai – neįtikėtina. Aš ne tik, kad esu nusivylęs, bet net neturiu žodžių paaiškinti, kaip dabar jaučiuosi.“
„Partizan“ per 11 Eurolygos turų yra iškovojusi 4 pergales.
