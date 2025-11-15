Eurolygos turo MVP – iššovęs „Anadolu Efes“ prancūzas

Pergalingose rungtynėse prieš Miuncheno „Bayern“ prancūzas surinko 26 taškus, 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 29 naudingumo balus.
Naudingumo balais (30) I.Cordinier aplenkė Walteris Tavaresas, bet šio atstovaujamas Madrido „Real“ krito prieš Atėnų „Panathinaikos“.
Į penketą pateko po 28 naudingumo balus surinkę Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“) ir Tyleris Dorsey (Pirėjo „Olympiacos“) bei 27 pridėję Alecas Petersas („Olympiacos“) ir Kauno „Žalgirį“ skriaudęs Aleksa Avramovičius (Dubajaus „Dubai“).
