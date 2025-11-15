 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo MVP – iššovęs „Anadolu Efes“ prancūzas

2025-11-15 13:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 13:35

Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Isaia Cordinier tapo Eurolygos 11-to turo MVP.

I.Cordinier spindėjo prieš bavarus

Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Isaia Cordinier tapo Eurolygos 11-to turo MVP.

REKLAMA
0

Pergalingose rungtynėse prieš Miuncheno „Bayern“ prancūzas surinko 26 taškus, 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 29 naudingumo balus.

Naudingumo balais (30) I.Cordinier aplenkė Walteris Tavaresas, bet šio atstovaujamas Madrido „Real“ krito prieš Atėnų „Panathinaikos“.

Į penketą pateko po 28 naudingumo balus surinkę Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“) ir Tyleris Dorsey (Pirėjo „Olympiacos“) bei 27 pridėję Alecas Petersas („Olympiacos“) ir Kauno „Žalgirį“ skriaudęs Aleksa Avramovičius (Dubajaus „Dubai“).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų