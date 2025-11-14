Netekčių nepalaužta Milano ekipa nukovė OLY

Giuseppes Poetos vadovaujama komanda namie 91:87 (27:21, 20:22, 20:13, 24:31) susitvarkė su Pirėjo „Olympiacos“ (7/4).
Pirėjo komandos vyrai išreiškė palaikymą Keenanui Evansui, vėl patyrusiam žiaurią traumą, apsivilkdami jam skirtus marškinėlius prieš susitikimą.
Milano komanda geriau pradėjo mačą ir įgijo dvigubą pranašumą – 14:7. Tiesa, spurtu OLY rezultatą persvėrė (16:14), bet Bryantas Dunstonas ir Niccolo Mannionas leido šeimininkams geriau užbaigti kėlinį – 27:21.
Atotrūkis tarp ekipų ėmė augti, o B.Dunstonas tapo Milano ekipos vedliu – 37:27. Alecas Petersas bandė švelninti deficitą, pataikė ir Tyleris Dorsey, tad komandas skyrė tik du taškai – 40:42.
Po pertraukos Milano komanda ėmė perlaužti mačą. Quinnas Ellisas pelnė taškus su pražanga, Leandro Bolmaro pataikė iš toli, Armoni Brooksas pridėjo dar du taškus – 58:47. Kontrolę savo rankose „EA7 Emporio Armani“ išlaikė iki ketvirčio pabaigos – 67:56.
Intriga grįžo. Dar likus pustrečios minutės šeimininkai pirmavo 83:74, bet Alecas Petersas bei T.Dorsey pataikė po tritaškį – 80:83. Quinnas Ellisas rinko svarbius taškus (86:82), palikdamas OLY jau tik 32 sek.
Dvitaškį pridėjo A.Petersas, o M.Guduričius pridėjo vieną baudos metimą – 87:84. Liko 13 sek., A.Vezenkovas metė pro šalį, Stefano Tonutas pridėjo vieną baudos metimą, o T.Dorsey tritaškis nieko nebekeitė.
Nikola Milutinovas pagal atkovotus kamuolius Eurolygoje pakilo į 10 vietą – viso jo sąskaitoje 1514 kamuolių. Jis aplenkė Nikolą Mirotičių.
Milano ekipa neturėjo eilės žaidėjų: Shavono Shieldso, Josho Nebo, Zacho LeDay‘aus, Lorenzo Browno, Nate‘o Sestinos. OLY verčiasi be Franko Ntilikinos, o praeitame mače vėl neteko Keenano Evanso.
„EA7 Emporio Armani“: Quinnas Ellisas 16 (5 rez. perd., 22 n.b.), Armoni Brooksas 15, Devinas Bookeris 13, Bryantas Dunstonas 10 (14 min., 3 atk. kam., 14 n.b.), Leandro Bolmaro 9.
„Olympiacos“: Alecas Petersas 27 (4/6 trit.), Tyleris Dorsey 25 (3/8 trit.), Evanas Fournier 10 (3/4 trit.), Nikola Milutinovas 9, Tysonas Wardas 8, Aleksandras Vezenkovas 6 (7 atk. kam., 10 n.b.)
