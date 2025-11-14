Watsono tritaškis atnešė ASVEL pergalingą finišą prieš „Partizan“

Galingai rungtynes pradėjusi ASVEL sužaidus 3,5 minutes jau pirmavo 16:2. „Partizan“ greitai atsitiesė ir skirtumą sumažino perpus – 15:21. Kėlinys pasibaigė atsiliekant 20:26.
Antrajame ketvirtyje šeimininkų spurtas 10:0 leido vėl atitolti – 36:23. Ir šįkart Serbijos klubas sugebėjo pristabdyti varžovus ir iki pirmos mačo dalies pabaigos deficitą nukirpo iki 6 taškų – 36:42.
Po didžiosios pertraukos ASVEL vėl atitrūko – 55:46. Netrukus skirtumas vėl buvo dviženklis (60:50), tačiau „Partizan“ atsakė spurtu 8:0 – 58:60. Svečiai po trijų kėlinių atsiliko 63:66.
35-ąją minutę Željko Obradovičiaus auklėtiniai pagaliau pasivijo oponentus – 73:73. Maža to, dvi sėkmingos atakos leido „Partizan“ jau pirmauti – 77:73. ASVEL greitai atsitiesė ir prasidėjus paskutinei minutei vėl buvo priekyje po Glynno Watsono dvitaškio – 80:79. Likus 23 sekundėms G.Watsonas pataikė tritaškį (83:79) ir galutinai nusprendė mačo baigtį.
The eurostep🥶 Traore on his grind tonight...#MotorolaMagicMoment @Moto I @LDLCASVEL pic.twitter.com/615j0G92jD— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
ASVEL: Zachary Seljaasas ir Glynnas Watsonas (3/7 tritaškiai, 6 rez. perd.) po 18, Davidas Lighty 16 (3/4 tritaškiai), Shaquille‘as Harrisonas 12, Armelis Traore 11, Bastienas Vautier 8.
„Partizan“: Sterlingas Brownas 20 (3/5 tritaškiai), Duane‘as Washingtonas 19 (4/12 tritaškiai), Dylanas Osetkowskis 16 (5 atk. kam.), Aleksejus Pokuševskis 12 (7 atk. kam., 20 naud. bal.), Shake‘as Miltonas 10 (0/4 tritaškiai).
