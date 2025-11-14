 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Watsono tritaškis atnešė ASVEL pergalingą finišą prieš „Partizan“

2025-11-14 23:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 23:10

Eurolygos 11-ojo turo rungtynėse Vilerbano ASVEL (3/8) ekipa namuose 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24) nugalėjo Belgrado „Partizan“ (4/7) krepšininkus.

G.Watsonas pelnė lemiamus 5 taškus (Scanpix nuotr.)

Eurolygos 11-ojo turo rungtynėse Vilerbano ASVEL (3/8) ekipa namuose 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24) nugalėjo Belgrado „Partizan“ (4/7) krepšininkus.

0

Galingai rungtynes pradėjusi ASVEL sužaidus 3,5 minutes jau pirmavo 16:2. „Partizan“ greitai atsitiesė ir skirtumą sumažino perpus – 15:21. Kėlinys pasibaigė atsiliekant 20:26.

Antrajame ketvirtyje šeimininkų spurtas 10:0 leido vėl atitolti – 36:23. Ir šįkart Serbijos klubas sugebėjo pristabdyti varžovus ir iki pirmos mačo dalies pabaigos deficitą nukirpo iki 6 taškų – 36:42.

Po didžiosios pertraukos ASVEL vėl atitrūko – 55:46. Netrukus skirtumas vėl buvo dviženklis (60:50), tačiau „Partizan“ atsakė spurtu 8:0 – 58:60. Svečiai po trijų kėlinių atsiliko 63:66.

35-ąją minutę Željko Obradovičiaus auklėtiniai pagaliau pasivijo oponentus – 73:73. Maža to, dvi sėkmingos atakos leido „Partizan“ jau pirmauti – 77:73. ASVEL greitai atsitiesė ir prasidėjus paskutinei minutei vėl buvo priekyje po Glynno Watsono dvitaškio – 80:79. Likus 23 sekundėms G.Watsonas pataikė tritaškį (83:79) ir galutinai nusprendė mačo baigtį.

ASVEL: Zachary Seljaasas ir Glynnas Watsonas (3/7 tritaškiai, 6 rez. perd.) po 18, Davidas Lighty 16 (3/4 tritaškiai), Shaquille‘as Harrisonas 12, Armelis Traore 11, Bastienas Vautier 8.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 20 (3/5 tritaškiai), Duane‘as Washingtonas 19 (4/12 tritaškiai), Dylanas Osetkowskis 16 (5 atk. kam.), Aleksejus Pokuševskis 12 (7 atk. kam., 20 naud. bal.), Shake‘as Miltonas 10 (0/4 tritaškiai).

