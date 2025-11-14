Machačevas nustebino „UFC 322“ spaudos konferencijoje: ant riešo – įspūdingos vertės laikrodis

Po spaudos konferencijos „Madison Square Garden“ arenoje abu pagrindinės kovos dalyviai žengė į sceną. J. Della Maddalena ir I. Machačevas priartėjo vienas prie kito veido, tačiau stumdymosi ar provokacijų nebuvo. Situacija pasidarė įdomesnė, kai D. White‘as paprašė kovotojų atsisukti į priekį nuotraukai ir pats pasitraukė į šalį, tačiau nei vienas nenorėjo nusukti akių kontakto – abu toliau spoksojo vienas į kitą, todėl UFC prezidentui teko staigiai sugrįžti tarp jų, kad išvengtų fizinio kontakto.
Akylesni MMA gerbėjai pastebėjo, kad I. Machačevas spaudos konferencijoje pasirodė su „Richard Mille RM 055“ laikrodžiu. Teigiama, kad toks laikrodis kainuoja apie 400 tūkst. JAV dolerių, o jų pagaminta buvo vos 50.
Islam flexing $400,000 Richard Mille watch, one of only 50 ever made
by u/Spiritual-Strength91 in ufc
Penktadienį tiek I. Machačevas, tiek J. Della Maddalena sėkmingai numetė svorį ir titulinė kova buvo patvirtinta. Problemų nekilo ir kitos titulinės kovos dalyvėms – Valentinai Ševčenko ir Weili Zhang.
Sutartos svorio ribos penktadienį nepasiekė tik veteranas Beneilas Dariushas, kuris 544 gramais viršijo limitą. B. Dariushas 20 proc. savo uždarbio atiduos varžovui Benoit Saint Denisui, o kova vis tiek įvyks.
„UFC 322“ pagrindinę programą sekmadienį nuo 5 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
