 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Machačevas nustebino „UFC 322“ spaudos konferencijoje: ant riešo – įspūdingos vertės laikrodis

2025-11-14 22:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 22:44

Prieš „UFC 322“ turnyrą ir kovą dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo tarp Jacko Dellos Maddalenos ir Islamo Machačevo vyko pagarbi kovotojų akistata, tačiau galiausiai juos teko išskirti UFC vadovui Dana White‘ui.

Islamas Machačevas | „Stop“ kadras

Prieš „UFC 322“ turnyrą ir kovą dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo tarp Jacko Dellos Maddalenos ir Islamo Machačevo vyko pagarbi kovotojų akistata, tačiau galiausiai juos teko išskirti UFC vadovui Dana White‘ui.

REKLAMA
0

Po spaudos konferencijos „Madison Square Garden“ arenoje abu pagrindinės kovos dalyviai žengė į sceną. J. Della Maddalena ir I. Machačevas priartėjo vienas prie kito veido, tačiau stumdymosi ar provokacijų nebuvo. Situacija pasidarė įdomesnė, kai D. White‘as paprašė kovotojų atsisukti į priekį nuotraukai ir pats pasitraukė į šalį, tačiau nei vienas nenorėjo nusukti akių kontakto – abu toliau spoksojo vienas į kitą, todėl UFC prezidentui teko staigiai sugrįžti tarp jų, kad išvengtų fizinio kontakto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akylesni MMA gerbėjai pastebėjo, kad I. Machačevas spaudos konferencijoje pasirodė su „Richard Mille RM 055“ laikrodžiu. Teigiama, kad toks laikrodis kainuoja apie 400 tūkst. JAV dolerių, o jų pagaminta buvo vos 50.

REKLAMA
REKLAMA

Islam flexing $400,000 Richard Mille watch, one of only 50 ever made
by u/Spiritual-Strength91 in ufc

REKLAMA

Penktadienį tiek I. Machačevas, tiek J. Della Maddalena sėkmingai numetė svorį ir titulinė kova buvo patvirtinta. Problemų nekilo ir kitos titulinės kovos dalyvėms – Valentinai Ševčenko ir Weili Zhang.

Sutartos svorio ribos penktadienį nepasiekė tik veteranas Beneilas Dariushas, kuris 544 gramais viršijo limitą. B. Dariushas 20 proc. savo uždarbio atiduos varžovui Benoit Saint Denisui, o kova vis tiek įvyks.

„UFC 322“ pagrindinę programą sekmadienį nuo 5 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų