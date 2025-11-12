Israelis Adesanya įsitikinęs: „UFC 322“ turnyre Jackas Della Maddalena nokautuos Islamą Machačevą

Remdamasis tuo, ką matė I. Machačevo lengvo svorio titulinėse kovose prieš Alexanderį Volkanovskį ir Dustiną Poirier, I. Adesanya prognozuoja sėkmę J. Dellai Maddalenai.
„Aš nesistengiu nuvertinti Islamo, bet aš pažįstu Jacką, – savo „YouTube“ kanale sakė I. Adesanya. – Žinau, kad kai Jackas vis kelsis ir kelsis, tai taps problema. Islamui teks kovoti stovėsenoje, o kai jis bus priverstas tai daryti prieš Jacką, jis bus sužeistas. Manau, kad Islamas yra geriausias iš Dagestano kovotojų, vienas geriausių kovotojų istorijoje, vienas efektyviausių, bet net Dustinas sugebėjo atsikelti ir apsiginti nuo jo bandymų atlikti smaugimą.
Mačiau gyvai, ką A. Volkanovskis sugebėjo padaryti prieš Islamą, todėl žinau, kad Jackas jį sužeis. Nematau, kad J. Della Maddalena būtų sužeistas, niekada nemačiau, kad jis būtų sustabdytas. Manau, Islamas jį parvers ant žemės, bet kiek ilgam? Neilgai. Jis bus stabdomas nuo pat pradžių, viduryje, iki kol Jackas viską užbaigs.“
J. Della Maddalena panašią kovą turėjo ir iškovodamas titulą prieš Belalą Muhammadą – tada jis sėkmingai apsigynė nuo daugumos varžovo pargriovimų ir padarė didelę žalą smūgiais stovėsenoje. I. Adesanya prognozuoja panašią eigą, tik šį kartą – greitesnę pabaigą.
„Tvirtai tikiu, kad J. Della Maddalena turi įgūdžių, kurie sugriaus Islamo žaidimą, privers kovą vykti stovėsenoje ir leis jam jį nokautuoti, – sakė I. Adesanya. – Galbūt antrajame raunde, gal trečiajame, bet pamatysime.“
