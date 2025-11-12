„UFC 322“: Dustinas Poirier prognozuoja, kas laimės titulinę kovą tarp Dello Maddaleno ir Machačevo

D. Poirier pats dalijosi narvu su I. Machačevu per vieną įspūdingiausių 2024 metų kovų – „UFC 302“ turnyre jis pralaimėjo penktajame raunde po skausmingo veiksmo. D. Poirier per beveik penkis pilnus raundus pajuto tiek smūgių, tiek parterio kovos galią, todėl puikiai supranta, ką šeštadienį „Madison Square Garden“ arenoje patirs J. Della Maddalena.
I. Machačevo visapusiškas kovos stilius leido jam iškovoti daugiausia titulinių pergalių UFC lengvo svorio kategorijos istorijoje, tačiau dabar pagrindinis klausimas – kaip tai atsispindės aukštesnėje svorio kategorijoje. 34-erių metų I. Machačevas kyla į pusvidutinį svorį, kur iššūkį jam mes 29-erių metų čempionas J. Della Maddalena. Pasak D. Poirier, daugelis savybių, dėl kurių I. Machačevas tapo elitiniu kovotoju 155 svarų kategorijoje, gali išlikti ir šioje dvikovoje.
„Viskas priklausys nuo Jacko laiko pojūčio, gynybos nuo pargriovimų, darbo prie narvo ir gebėjimo išlaikyti Islamą smūgių zonoje, neleidžiant jam imtis parterio, – portalui „MMA Junkie“ sakė D. Poirier. – Tas pats buvo ir man. Islamas privertė mane atrodyti blogesniu smūgiuotoju, nes negalėjau tvirtai remtis kojomis ir mesti kombinacijų. Žinojau, kad jei sustosiu ir atliksiu galingesnį smūgį, jis tuoj puls į kojas. Tas nuolatinis pavojus priešais tave 25 minutes labai apsunkina norimą kombinacijų ritmą, nes jei nepataikai vieno smūgio – tavo pusiausvyra dingsta, kojos tampa pažeidžiamos ir tave pargriauna.
Manau, kad Jackas – nepaprastai atletiškas, stipriai smūgiuojantis kovotojas su greitomis rankomis. Jis turi visus įrankius, kad nustebintų Islamą, bet klausimas – ar pavyks rasti tą balansą tarp smūgių ir gynybos nuo pargriovimų. Nežinau, ar jam tai pavyks, nes nemanau, kad Islamas stovės ir keisis smūgiais. Jis lies kojas, leis jam apie tai nuolat galvoti ir iš patirties žinau: kai tiek daug dėmesio skiri svorio pasiskirstymui, bijodamas, kad priešininkas gali pagauti tavo koją, labai sunku išlaikyti natūralią smūgių seką, kelti kelius ar spirti.“
Jei J. Della Maddalena sugebės sustabdyti I. Machačevo imtynių arsenalą, tuomet, D. Poirier nuomone, iniciatyva aiškiai pereis australui.
„Štai kur Islamui bus sunku, – sakė D. Poirier. – Jis turi kažkada grasinti graplingu. Negali tiesiog stovėti ir keistis smūgiais su J. Della Maddalena narvo centre. Jis pralaimės, jei taip darys. Gal turės kelis momentus, kai pataikys ar kažką padarys, bet vis tiek turės grįžti prie darbo kojomis ir spaudimo, kad Jackas visada spėliotų – ar bus pargriovimas, ar smūgis. Negalima su Jacku 25 minutes tiesiog užsiimti kikboksu. Nemanau, kad Islamas tame lygyje.“
D. Poirier pridūrė, kad per daug dėmesio skiriama I. Machačevo fiziniam pokyčiui ir klausimams, ar jis atlaikys J. Della Maddalenos dydį bei jėgą. Jo teigimu, „dydis nebus šios kovos istorija“ – viską nulems įgūdžiai.
Jeigu taip ir nutiks, D. Poirier mano, kad I. Machačevas penkių raundų kovoje iškovos pergalę ir pateks į elitinį sąrašą kovotojų, laimėjusių UFC čempiono titulus dviejose svorio kategorijose.
„Manau, kad Islamas laimės teisėjų sprendimu, – sakė D. Poirier. – Bet jei Jackas vis dėlto laimės, nenustebsiu, jei pataikys tokį smūgį ar keliu, kuris sužeis Islamą. Aišku, jei jis jį nugalėtų teisėjų sprendimu arba net priverstų pasiduoti – tada būčiau išties nustebęs. Bet jei reikėtų statyti pinigus, rinkčiausi Islamo pergalę teisėjų sprendimu. Jackas turi viską, ko reikia, kad sukeltų sensaciją, bet jei reikėtų pateikti galutinę prognozę, sakyčiau – Islamas laimės.“
