UFC: Gabrielis Bonfimas galingu nokautu sutriuškino Randy Browną ir meta iššūkį Colby Covingtonui

Nuo pirmųjų akimirkų G. Bonfimas ėmė žiauriai atakuoti smūgiais į blauzdą, o tai akivaizdžiai paveikė varžovo judėjimą. Vėliau, įgavęs ritmą ir priversdamas R. Browną spėlioti dėl savo kombinacijų, brazilas privertė varžovą nuleisti galvą gynimosi metu – būtent tada G. Bonfimas paleido kelio smūgį tiesiai į vidurį, kuris parbloškė R. Browną ant grindų.
Pakartojimuose matėsi, kaip R. Browno akys užsiverčia iš karto po smūgio, o teisėjas Markas Smithas nedelsdamas įsikišo ir sustabdė kovą. Nors R. Brownas tuoj pat pašoko nuo grindų, abejonių dėl sustabdymo nekilo – kritimas po tokio smūgio kalbėjo pats už save.
„Žinojome, kad blauzdos smūgiai bus svarbūs, – komentuodamas savo kovos planą sakė G. Bonfimas. – Supratome, kad reikia bausti varžovą šioje vietoje, o tada atsiras proga kelio smūgiui.“
Jau nuo pirmos sekundės G. Bonfimas bombardavo varžovąsmūgiais į blauzdą, kurie stabdė R. Browno manevringumą. Kartais brazilas pataikydavo į priekinę koją, priversdamas varžovą keisti stovėseną, kad išvengtų dar didesnių pažeidimų.
R. Brownas mėgino gintis „jab‘u“ ir laikyti G. Bonfimą atokiau, tačiau brazilas vis tiek toliau atakavo priekinę koją, nė karto per pirmąjį raundą nebandydamas imtynių.
Antrajame raunde R. Brownas tapo aktyvesnis, suprasdamas, kad negali leisti blauzdos smūgiams kauptis, kitaip bus paralyžiuotas tolesnėje kovoje. Jis pataikė kelis gerus smūgių derinius, tačiau G. Bonfimas nesitraukė ir atsakė savomis atakomis.
Kai abu kovotojai keitėsi smūgiais, G. Bonfimas puikiai užmaskavo savo veiksmus, priversdamas R. Browną nuleisti galvą, kai šis mėgino jį atstumti. Brazilas idealiai pagavo momentą, sugriebė galvą ir paleido triuškinantį kelio smūgį, po kurio varžovas bejėgiškai griuvo.
Tai buvo įspūdinga pabaiga po ankstesnės G. Bonfimo pergalės prieš Stepheną „Wonderboy“ Thompsoną, kuri sulaukė dalies kritikų.
Jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojęs G. Bonfimas siekia susikauti su buvusiu laikinuoju čempionu Colby Covingtonu ir taip pakilti reitinguose 2026 metais.
„C. Covingtonai, liaukis bėgęs, – sušuko G. Bonfimas. – Suteik man progą, kad galėčiau tave išmesti iš reitingų. Tikrai – aš tave išleisčiau į pensiją.“
Visi „UFC Fight Night 264“ rezultatai:
Gabrielis Bonfimas įveikė Randy Browną nokautu (kelio smūgis) – 2 raundas, 1:40
Josephas Moralesas įveikė Mattą Schnellą smaugimu (giljotina) – 1 raundas, 2:54
Urosas Medičius įveikė Muslimą Salichovą techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 1:03
Chrisas Padilla įveikė Ismaelį Bonfimą techniniu nokautu (smūgiai) – 2 raundas, 4:30
Christianas Leroy Duncanas įveikė Marco Tulią nokautu (smūgiai) – 2 raundas, 3:20
Jamallas Emmersas įveikė Hyderį Amilį vieningu teisėjų sprendimu (29-27, 30-27, 30-27)
Raonis Barcelosas įveikė Ricky Simoną vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti įveikė Mayrą Bueno Silvą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Joshas Hokitas įveikė Maxą Gimenį techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 0:56
Denise Gomes įveikė Tecią Pennington vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Danielis Marcosas įveikė Milesą Johnsą smaugimu – 2 raundas, 4:23
Zachas Reese’as įveikė Jacksoną McVey’ų smaugimu – 2 raundas, 1:38
