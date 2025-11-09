 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC: Gabrielis Bonfimas galingu nokautu sutriuškino Randy Browną ir meta iššūkį Colby Covingtonui

2025-11-09 09:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 09:09

Šeštadienį Las Vegase (JAV) vykusiame „UFC Vegas 111“ mišrių kovos menų turnyro pagrindinėje kovoje geriau kaip graplingo kovotojas žinomas Gabrielis Bonfimas (19-1 MMA, 6-1 UFC) pademonstravo pavojingą smūgiavimo arsenalą ir iškovojo įspūdingą pergalę nokautu prieš Randy Browną (20-7 MMA, 14-7 UFC).

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

Šeštadienį Las Vegase (JAV) vykusiame „UFC Vegas 111“ mišrių kovos menų turnyro pagrindinėje kovoje geriau kaip graplingo kovotojas žinomas Gabrielis Bonfimas (19-1 MMA, 6-1 UFC) pademonstravo pavojingą smūgiavimo arsenalą ir iškovojo įspūdingą pergalę nokautu prieš Randy Browną (20-7 MMA, 14-7 UFC).

REKLAMA
0

Nuo pirmųjų akimirkų G. Bonfimas ėmė žiauriai atakuoti smūgiais į blauzdą, o tai akivaizdžiai paveikė varžovo judėjimą. Vėliau, įgavęs ritmą ir priversdamas R. Browną spėlioti dėl savo kombinacijų, brazilas privertė varžovą nuleisti galvą gynimosi metu – būtent tada G. Bonfimas paleido kelio smūgį tiesiai į vidurį, kuris parbloškė R. Browną ant grindų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakartojimuose matėsi, kaip R. Browno akys užsiverčia iš karto po smūgio, o teisėjas Markas Smithas nedelsdamas įsikišo ir sustabdė kovą. Nors R. Brownas tuoj pat pašoko nuo grindų, abejonių dėl sustabdymo nekilo – kritimas po tokio smūgio kalbėjo pats už save.

„Žinojome, kad blauzdos smūgiai bus svarbūs, – komentuodamas savo kovos planą sakė G. Bonfimas. – Supratome, kad reikia bausti varžovą šioje vietoje, o tada atsiras proga kelio smūgiui.“

REKLAMA
REKLAMA

Jau nuo pirmos sekundės G. Bonfimas bombardavo varžovąsmūgiais į blauzdą, kurie stabdė R. Browno manevringumą. Kartais brazilas pataikydavo į priekinę koją, priversdamas varžovą keisti stovėseną, kad išvengtų dar didesnių pažeidimų.

R. Brownas mėgino gintis „jab‘u“ ir laikyti G. Bonfimą atokiau, tačiau brazilas vis tiek toliau atakavo priekinę koją, nė karto per pirmąjį raundą nebandydamas imtynių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antrajame raunde R. Brownas tapo aktyvesnis, suprasdamas, kad negali leisti blauzdos smūgiams kauptis, kitaip bus paralyžiuotas tolesnėje kovoje. Jis pataikė kelis gerus smūgių derinius, tačiau G. Bonfimas nesitraukė ir atsakė savomis atakomis.

Kai abu kovotojai keitėsi smūgiais, G. Bonfimas puikiai užmaskavo savo veiksmus, priversdamas R. Browną nuleisti galvą, kai šis mėgino jį atstumti. Brazilas idealiai pagavo momentą, sugriebė galvą ir paleido triuškinantį kelio smūgį, po kurio varžovas bejėgiškai griuvo.

REKLAMA

Tai buvo įspūdinga pabaiga po ankstesnės G. Bonfimo pergalės prieš Stepheną „Wonderboy“ Thompsoną, kuri sulaukė dalies kritikų.

Jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojęs G. Bonfimas siekia susikauti su buvusiu laikinuoju čempionu Colby Covingtonu ir taip pakilti reitinguose 2026 metais.

„C. Covingtonai, liaukis bėgęs, – sušuko G. Bonfimas. – Suteik man progą, kad galėčiau tave išmesti iš reitingų. Tikrai – aš tave išleisčiau į pensiją.“

REKLAMA

Visi „UFC Fight Night 264“ rezultatai:

Gabrielis Bonfimas įveikė Randy Browną nokautu (kelio smūgis) – 2 raundas, 1:40

Josephas Moralesas įveikė Mattą Schnellą smaugimu (giljotina) – 1 raundas, 2:54

Urosas Medičius įveikė Muslimą Salichovą techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 1:03

Chrisas Padilla įveikė Ismaelį Bonfimą techniniu nokautu (smūgiai) – 2 raundas, 4:30

Christianas Leroy Duncanas įveikė Marco Tulią nokautu (smūgiai) – 2 raundas, 3:20

Jamallas Emmersas įveikė Hyderį Amilį vieningu teisėjų sprendimu (29-27, 30-27, 30-27)

Raonis Barcelosas įveikė Ricky Simoną vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)

Jacqueline Cavalcanti įveikė Mayrą Bueno Silvą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Joshas Hokitas įveikė Maxą Gimenį techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 0:56

Denise Gomes įveikė Tecią Pennington vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)

Danielis Marcosas įveikė Milesą Johnsą smaugimu – 2 raundas, 4:23

Zachas Reese’as įveikė Jacksoną McVey’ų smaugimu – 2 raundas, 1:38

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų