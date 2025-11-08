UFC svėrimuose brazilas atrodė siaubingai: kovotojui į pagalbą skubėjo apsauginiai

Penktadienį svėrimuose problemų kilo vieninteliam Ismaeliui Bonfimui (20-5). Jis net 5 svarais (2,27 kg) viršijo lengvo svorio kategorijos limitą ir svėrimų metu atrodė labai prastai. Teigiama, kad I. Bonfimui net prireikė apsauginių pagalbos.
161 for Ismael Bonfim pic.twitter.com/PVGpLDX4ct— MMA Mania (@mmamania) November 7, 2025
Bonfim had to be helped to the back by UFC security. He looks sick and missed weight big time. I would not be surprised if that fight with Taco Padilla was scrapped. https://t.co/SF0VEWSlomREKLAMAREKLAMA— Adam Martin (@MMAdamMartin) November 7, 2025
I. Bonfimo varžovas Chrisas Padilla pasiekė reikiamą svorį ir turėjo teisę atsisakyti kautis su svorio nenumetusiu oponentu, tačiau pasirinko kitą variantą. Sutarta, kad I. Bonfimas atiduos 25 proc. savo uždarbio Ch. Padillai, bet kova vis tiek įvyks.
I. Bonfimas gali dėkoti Ch. Padillai, kad jis nepasielgė kaip Vincas Pichelis. Dar 2023 m. brazilas 3,5 svaro (1,59 kg) viršijo limitą ir V. Pichelis atsisakė su juo kautis, aiškindamas, kad svorio nenumetęs varžovas nėra vertas gauti uždarbį už kovą. Pernai I. Bonfimo ir V. Pichelio kova buvo suplanuota dar kartą. Šį sykį brazilas problemų išvengė ir narve įrodė savo pranašumą.
Pagrindinėje šio savaitgalio turnyro kovoje pasirodys I. Bonfimo brolis Gabrielis, kuris susikaus su Randy Brownu. G. Bonfimas UFC pusvidutinio svorio kategorijos reitinge yra 14-as.
Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. nakties tiesiogiai transliuos „Go3 Sport 2“ kanalas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!