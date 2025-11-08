 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC svėrimuose brazilas atrodė siaubingai: kovotojui į pagalbą skubėjo apsauginiai

2025-11-08 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 12:59

Jau šią naktį Lietuvos laiku Las Vegase (JAV) „UFC Apex“ patalpose vyks mišrių kovos menų (MMA) turnyras „UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown“.

Ismaelis Bonfimas | „Stop“ kadras

Jau šią naktį Lietuvos laiku Las Vegase (JAV) „UFC Apex“ patalpose vyks mišrių kovos menų (MMA) turnyras „UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown“.

REKLAMA
0

Penktadienį svėrimuose problemų kilo vieninteliam Ismaeliui Bonfimui (20-5). Jis net 5 svarais (2,27 kg) viršijo lengvo svorio kategorijos limitą ir svėrimų metu atrodė labai prastai. Teigiama, kad I. Bonfimui net prireikė apsauginių pagalbos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Bonfimo varžovas Chrisas Padilla pasiekė reikiamą svorį ir turėjo teisę atsisakyti kautis su svorio nenumetusiu oponentu, tačiau pasirinko kitą variantą. Sutarta, kad I. Bonfimas atiduos 25 proc. savo uždarbio Ch. Padillai, bet kova vis tiek įvyks.

REKLAMA

I. Bonfimas gali dėkoti Ch. Padillai, kad jis nepasielgė kaip Vincas Pichelis. Dar 2023 m. brazilas 3,5 svaro (1,59 kg) viršijo limitą ir V. Pichelis atsisakė su juo kautis, aiškindamas, kad svorio nenumetęs varžovas nėra vertas gauti uždarbį už kovą. Pernai I. Bonfimo ir V. Pichelio kova buvo suplanuota dar kartą. Šį sykį brazilas problemų išvengė ir narve įrodė savo pranašumą.

Pagrindinėje šio savaitgalio turnyro kovoje pasirodys I. Bonfimo brolis Gabrielis, kuris susikaus su Randy Brownu. G. Bonfimas UFC pusvidutinio svorio kategorijos reitinge yra 14-as.

Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. nakties tiesiogiai transliuos „Go3 Sport 2“ kanalas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų