  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Širdį draskanti Vesios šeimos tragedija: paaiškėjo, kodėl „Dodgers“ metikas nežaidė MLB superfinale

2025-11-08 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 12:41

Neseniai baigėsi viena įspūdingiausių superfinalo serijų MLB istorijoje, kurioje Los Andželo „Dodgers“ 4-3 nugalėjo Toronto „Blue Jays“.

Alexas Vesia su žmona | Scanpix nuotr.

Neseniai baigėsi viena įspūdingiausių superfinalo serijų MLB istorijoje, kurioje Los Andželo „Dodgers" 4-3 nugalėjo Toronto „Blue Jays".

0

„Dodgers“ šioje serijoje vertėsi be 29-erių metiko Alexo Vesios. Prieš pirmąjį superfinalo mačą buvo pranešta, kad amerikietis nežais dėl asmeninių priežasčių.

Praėjusią naktį A. Vesia galiausiai atskleidė, kas nutiko jo šeimoje. Jautria žinute pasidalinęs sportininkas papasakojo apie tai, kad su žmona Kayla neteko kūdikio.

„Mūsų mažasis angele, mylėsime tave amžinai ir žinome, kad visada būsi su mumis. Mūsų gražioje dukrelė spalio 26 d. iškeliavo į rojų. Nėra tokių žodžių, kuriais galėtume apibūdinti jaučiamą skausmą. Ji visada bus mūšų širdyse ir mes branginsime kiekvieną akimirką, kurią praleidome su ja“, – rašė A. Vesia.

Beisbolininkui užuojautą išreiškė MLB žaidėjų asociacija: „MLBPA nori pareikšti užuojautą Alexui ir Kaylai šiuo sunkiu laikotarpiu. Meldžiamės už jus“.

A. Vesia iki šiol beveik visą karjerą MLB praleido būtent „Dodgers“ klube. Pernai jis tapo MLB čempionu ir sėkmingai žaidė superfinalo serijoje prieš Niujorko „Yankees“.

