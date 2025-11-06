 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis pyragas taps rudens mėgstamiausiu: kepsite ne kartą

2025-11-06 11:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 11:45

Šiandien, lapkričio 6-ąją, visoje Lietuvoje kvepia kepiniais – vyksta jau tradicija tapusi TV3 žiniasklaidos grupės inicijuota šventė „Pyragų diena“, kviečianti ne tik skanauti saldžius ar nesaldžius pyragus, bet ir prisidėti prie kilnaus tikslo.

Morkų ir obuolių pyragas (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Šiandien, lapkričio 6-ąją, visoje Lietuvoje kvepia kepiniais – vyksta jau tradicija tapusi TV3 žiniasklaidos grupės inicijuota šventė „Pyragų diena“, kviečianti ne tik skanauti saldžius ar nesaldžius pyragus, bet ir prisidėti prie kilnaus tikslo.

„Pyragų dieną“ žmonės raginami iškepti mėgstamą, o galbūt visiškai naują, nebūtinai saldų pyragą, ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendraminčiams – kitiems geros valios žmonėms.

O visas šventės lėšas, surinktas šventės metu, kviečiama paaukoti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.

Morkų ir obuolių pyragas

Jei dar nesugalvojote, kuo nustebinti kolegas ar kitus bendraminčius geros valios žmones, dalijamės paprastu tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos morkų ir obuolių pyrago receptu.

Rudeniu ir meduolių prieskoniais kvepiantis pyragas. Drėgnas ir sodrus“, – taip pyragą apibūdino tinklaraščio autorė.

Kepimo forma 24–26 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite gaminant apie 20 min. + apie 1 val., kol pyragas keps.

Reikės: 4 kiaušiniai; 250 g rudojo cukraus; 100 g balto cukraus; 200 g sviesto; 2 v. š. krakmolo; 300 g miltų; 2 a. š. kepimo miltelių; 3 morkos; 3 obuoliai; 1 a. š. cinamono; ½ a. š. maltų gvazdikėlių.

Kiaušinius išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Sviestą ištirpiname ir jau šiek tiek pravėsusį supilame į kiaušinių ir cukraus plakinį. Suberiame   prieskonius, įsijojame miltus su kepimo milteliais.

Obuolius ir morkas nulupame ir sutarkuojame  smulkia tarka. įmaišome į pyrago tešlą.

Kepimo skardą ištepame sviestu. Supilame jau paruoštą tešlą ir kepame 180 * C T orkaitėje apie 1 val. 

Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Norintiems paaukoti daugiau: www.issipildymoakcija.lt

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

