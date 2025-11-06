Šis pyragas taps rudens mėgstamiausiu: kepsite ne kartą

„Pyragų dieną“ žmonės raginami iškepti mėgstamą, o galbūt visiškai naują, nebūtinai saldų pyragą, ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendraminčiams – kitiems geros valios žmonėms.
O visas šventės lėšas, surinktas šventės metu, kviečiama paaukoti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.
Morkų ir obuolių pyragas
Jei dar nesugalvojote, kuo nustebinti kolegas ar kitus bendraminčius geros valios žmones, dalijamės paprastu tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos morkų ir obuolių pyrago receptu.
„Rudeniu ir meduolių prieskoniais kvepiantis pyragas. Drėgnas ir sodrus“, – taip pyragą apibūdino tinklaraščio autorė.
Kepimo forma 24–26 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite gaminant apie 20 min. + apie 1 val., kol pyragas keps.
Reikės: 4 kiaušiniai; 250 g rudojo cukraus; 100 g balto cukraus; 200 g sviesto; 2 v. š. krakmolo; 300 g miltų; 2 a. š. kepimo miltelių; 3 morkos; 3 obuoliai; 1 a. š. cinamono; ½ a. š. maltų gvazdikėlių.
Kiaušinius išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Sviestą ištirpiname ir jau šiek tiek pravėsusį supilame į kiaušinių ir cukraus plakinį. Suberiame prieskonius, įsijojame miltus su kepimo milteliais.
Obuolius ir morkas nulupame ir sutarkuojame smulkia tarka. įmaišome į pyrago tešlą.
Kepimo skardą ištepame sviestu. Supilame jau paruoštą tešlą ir kepame 180 * C T orkaitėje apie 1 val.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.