Paprastas ir labai skanus pyragas su avietėmis: lengviau ir negali būti

Varškės pyragui su avietėmis reikės:
- 180 gr varškės
- 150 gr cukraus
- 100 ml aliejaus
- 3 kiaušinių
- 100 gr miltų
- 100 gr migdolų miltų
- Šaukštelio kepimo miltelių
- Šviežių aviečių
Gaminimo eiga:
Į dubenį sudėkite varškę, cukrų, aliejų ir lengvai išplakite. Į tešlą įmuškite kiaušinius ir gerai išplakite.
Suberkite paprastus bei riešutų miltus kartu su kepimo milteliais ir išmaišykite, kad tešla taptų vientisa.
Tešlą supilkite į stačiakampę kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi, išlyginkite paviršių. Ant tešlos viršaus sudėkite avietes, pabarstykite kapotais riešutais.
Pyragą kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie 45–50 min.
