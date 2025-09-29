Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Senuose užrašuose rado legendinio obuolių pyrago receptą: ragina išbandyti

2025-09-29 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 11:45

Tai dar vienas receptas iš mano seno receptų sąsiuvinio. Kažkada šis pyragas mano tėvų namuose būdavo labai dažnai kepamas. Tiksliau būdavo kepami du obuolių pyragai. Arba biskvitinis su obuoliais arba šis. Tik šis labai greitai nuo stalo išgaruodavo.

Plonasis obuolių pyragas (nuotr. Gera virtuvė)

Tai dar vienas receptas iš mano seno receptų sąsiuvinio. Kažkada šis pyragas mano tėvų namuose būdavo labai dažnai kepamas. Tiksliau būdavo kepami du obuolių pyragai. Arba biskvitinis su obuoliais arba šis. Tik šis labai greitai nuo stalo išgaruodavo.

REKLAMA

Dar noriu pridurti, kad ši tešla skiriasi nuo šaldytos sluoksniuotos tešlos. Tad, nepatingėkite ir pasigaminkite tešlą šiam pyragui patys“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiam pyragui reikės 28x36 cm kepimo formos.

Ingredientai:

  • 200 g sviesto;
  • 300 g miltų;
  • 100 ml kefyro;
  • 100 g cukraus;
  • 500 g jau paruoštų obuolių;
  • 1 kiaušinio;
  • 1- 2 a.š. cinamono.

REKLAMA
REKLAMA

Ant darbastalio suberkite miltus, sudėkite šaltą sviestą ir peiliu smulkinkite sviestą vis maišydami jį su miltais.

REKLAMA

Smulkinkite iki tol, kol sviesto gabalėliai taps pupelės dydžio. Tuomet supilkite kefyrą ir suminkykite tešlą. Suvyniokite ją į maistinę plėvelę ir palikite kelioms valandoms šaldytuve.

Išėmę tešlą iš šaldytuvo iškočiokite apie 0.5-1 cm. storio lakštą. Jį sulankstykite ir vėl kočiokite tokio pat storio lakštą. Tai kartokite 4-5 kartus, kol tešla taps vienalytė.

REKLAMA
REKLAMA

Tešlą padalinkite pusiau. Ir dabar iškočiokite du vienodus lakštus atitinkančius jūsų kepimo formą.

Obuolius nulupkite ir sutarkuokite burokine tarka.

Į kepimo formą įtieskite kepimo popierių ir dėkite vieną lakštą ant jo. Sudėkite tarkuotus obuolius ir tolygiai paskleiskite ant tešlos. Užberkite cinamono ir cukraus. Visa tai uždenkite antruoju tešlos lakštu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kiaušinį suplakite ir juo aptepkite pyrago viršų. Šakute keliose vietose pabaksnokite pyragą padarydami nedideles skylutes.

Pyragą kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 min, kol pyrago viršus taps rausvos spalvos.

Atvėsusį pyragą supjaustykite rombais.

Sudėtingumas: paprasta

Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų