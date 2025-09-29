Senuose užrašuose rado legendinio obuolių pyrago receptą: ragina išbandyti

Dar noriu pridurti, kad ši tešla skiriasi nuo šaldytos sluoksniuotos tešlos. Tad, nepatingėkite ir pasigaminkite tešlą šiam pyragui patys“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Šiam pyragui reikės 28x36 cm kepimo formos.
Ingredientai:
- 200 g sviesto;
- 300 g miltų;
- 100 ml kefyro;
- 100 g cukraus;
- 500 g jau paruoštų obuolių;
- 1 kiaušinio;
- 1- 2 a.š. cinamono.
Ant darbastalio suberkite miltus, sudėkite šaltą sviestą ir peiliu smulkinkite sviestą vis maišydami jį su miltais.
Smulkinkite iki tol, kol sviesto gabalėliai taps pupelės dydžio. Tuomet supilkite kefyrą ir suminkykite tešlą. Suvyniokite ją į maistinę plėvelę ir palikite kelioms valandoms šaldytuve.
Išėmę tešlą iš šaldytuvo iškočiokite apie 0.5-1 cm. storio lakštą. Jį sulankstykite ir vėl kočiokite tokio pat storio lakštą. Tai kartokite 4-5 kartus, kol tešla taps vienalytė.
Tešlą padalinkite pusiau. Ir dabar iškočiokite du vienodus lakštus atitinkančius jūsų kepimo formą.
Obuolius nulupkite ir sutarkuokite „burokine“ tarka.
Į kepimo formą įtieskite kepimo popierių ir dėkite vieną lakštą ant jo. Sudėkite tarkuotus obuolius ir tolygiai paskleiskite ant tešlos. Užberkite cinamono ir cukraus. Visa tai uždenkite antruoju tešlos lakštu.
Kiaušinį suplakite ir juo aptepkite pyrago viršų. Šakute keliose vietose pabaksnokite pyragą padarydami nedideles skylutes.
Pyragą kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 min, kol pyrago viršus taps rausvos spalvos.
Atvėsusį pyragą supjaustykite rombais.
Sudėtingumas: paprasta