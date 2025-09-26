Paprastas, bet tobulo skonio obuolių pyragas: vienas, du ir yra

Sėkmės raktas – dar lengvesnis nei tradicinis metodas paruošti obuolius. Pyragas bus ne tik pigus, drėgnas, burnoje tirpstantis, bet ir greitas, rašoma pranešime spaudai.
Kur dėti obuolius – į šaldytuvą ar ant spintelės?
Obuolius lietuviai mėgsta kiaurus metus, bet ruduo ir šie vaisiai – neatsiejami, sako tinklo atstovė.
„Švieži obuoliai – skanūs, naudingi sveikatai ir pigūs vaisiai, todėl retas iš parduotuvės išeina tik su vienu ar dviem vaisiais. Juk obuoliai – tikri chameleonai virtuvėje, tereikia jų sultingų, kokybiškų, kvapnių.
Šiais vaisiais užkandžiaujame, kepame jų prie vištienos ar kiaulienos patiekalų, dedame į maistingas salotas, verdame obuolienę ar kepame kvapniausius pyragus. Todėl pastebime, kad paprastai į krepšelį pirkėjai kraunasi obuolių daugiau, pasinaudodami akcijomis išbando skirtingas jų veisles ir šiais rudens sezono karaliais mėgaujasi praktiškai kasdien“, – sako G. Kitovė.
Parsinešus daugiau obuolių namo, daugelis net nesusimąstydami juos tiesiog palieka ant spintelės. Pasak minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, dubuo blizgančių raudonskruosčių virtuvėje – tai ne tik rudeniškas interjero papuošimas, bet ir viliojantis priminimas dažniau kramsnoti šviežias gėrybes.
„Anot specialistų rekomendacijų, kasdien reikėtų suvalgyti bent 200 gramų šviežių vaisių. Kai obuoliai traškūs, skanūs ir aromatingi – net nereikės raginti jų valgyti, jie parūks savaime. Todėl svarbu ir atsiminti, kaip juos laikyti namuose, kad šie vaisiai išsaugotų taip vertinamas savo savybes“, – sako J. Sabaitienė ir negaili patarimų.
Jeigu vaisius planuojate suvalgyti per porą dienų, ramiai galite juos laikyti kambario temperatūroje – svarbu tik, kad į juos nepliekstų saulė ir jie nestovėtų šalia šilumos šaltinių.
Prieš dėdami obuolius į dubenį, peržvelkite, ar nešantis namo kiti produktai jų nepažeidė – bet koks obuolių sumušimas ar žievelės įtrūkimas sutrumpina jų galiojimo laiką.
„Kaip ir žmonėms, obuoliams galioja tas pats principas – bloga draugystė gali sugadinti visą kompaniją. O obuoliai apskritai nelabai mėgsta draugijos. Juose esantis etilenas kitus vaisius ir daržoves paskatina greičiau nokti, tad trumpės ir jų galiojimo laikas.
Kita vertus, jeigu norite greičiau sunokinti, pvz., avokadą – įdėkite abu vaisius į popierinį maišelį“, – pataria minėto prekybos tinklo šviežių gėrybių žinovė.
Norint ilgiau obuolius išlaikyti traškius, jiems reikės vėsesnės aplinkos. Idealiai tinka rūsys, bet jeigu jo neturite – dėkite į šaldytuvą, vaisių ir daržovių stalčių. Ten obuoliai ilgiau išliks sultingi ir nepraras skonio.
„Tik vėlgi, geriau laikyti juos atskirai, nes jie ir šaldytuve „nokins“ kitas gėrybes, o be to – ir patys labai mėgsta sugerti kvapus. Galite juos įdėti į maišelį, tačiau neuždarykite sandariai – obuoliams reikia „kvėpuoti“, – sako J. Sabaitienė.
Naujas obuolių pyrago receptas – norėsis iškart kepti du
Ruduo – geriausias metas ne tik iki valios kramsnoti šviežius obuolius, bet ir kepti jų pyragą. Jų receptai dažnai šeimoje perduodami iš kartos į kartą.
Nors klasika – visada pasiteisina, bet minėto prekybos tinklo konditeris Thierry Lauvray džiaugiasi, kad šiais laikais receptai įgauna naujas formas ir neleidžia nuobodžiauti virtuvėje.
„Esame įpratę obuolius lupti, pjaustyti ir tik tuomet maišyti su tešla. Bet procesą galima ir paspartinti – nereikės nuo vaisių pašalinti žievelės, kruopščiai jų smulkinti į vienodo dydžio gabalėlius.
Obuolius galima susmulkinti maisto smulkintuve, o vos su keliais paprastais ingredientais jų masė orkaitėje virs nuostabiai drėgnu ir puriu pyragu. Toks kepinys bus labai paprasta užduotis virtuvėje, bet jame atsiskleis visi skoniai, kurie primins, koks skanus sezonas yra ruduo“, – pažada Th. Lauvray ir dalijasi receptu.
Itin drėgnas ir lengvai paruošiamas obuolių pyragas
Porcijos: 10 (Ø 20 cm forma). Gaminimo laikas: 15 min. ruošti ir 55 min. kepti. Reikės: 300 g obuolių, 2 šaukštų citrinos sulčių, 3 kiaušinių, 250 g cukraus, 275 g miltų, 2 ½ šaukštelio kepimo miltelių, 100 g sviesto, 110 g graikiško jogurto, 1 šaukšto šviežiai tarkuotos citrinos žievelės. Jei norite, galite įdėti mėgstamų prieskonių: ½ šaukštelio cinamono, imbiero, šiek tiek muskato, taip pat saujelę mėgstamų riešutų.
Gaminame:
1. Įkaitinkite orkaitę iki 175 °C.
2. Torto formą apipurkškite aliejumi (arba patepkite sviestu) ir išklokite kepimo popieriumi, tada apipurkškite ir popierių.
3. Obuolių nelupkite, bet pašalinkite jų šerdį, sėklas ir grubiai pasmulkinkite. Maisto smulkintuve arba dideliame trintuve sutrinkite obuolių gabaliukus ir citrinos sultis, kol gausite beveik tyrę.
4. Į didelį dubenį sudėkite cukrų, kiaušinius ir išplakite, kol masė taps lengva ir puri. Miltus su kepimo milteliais persijokite ir po truputį įmaišykite į dubenį kartu su kambario temperatūros sviestu. Maišykite, kol masė taps vienalytė, tada įmaišykite jogurtą.
5. Į pyrago tešlą įmaišykite sumaltus obuolius, tarkuotą citrinos žievelę ir sumaišykite. Supilkite į paruoštą pyrago formą.
6. Kepkite 50–60 minučių, bet prieš išimant iš orkaitės patikrinkite su dantų krapštuku, ar iškepė. Įsmeigtas į vidurį ir ištrauktas jis turi likti švarus. Palikite atvėsti apie 15 minučių, tada nuimkite torto formos šonus. Prieš pjaustydami ir patiekdami, palikite visiškai atvėsti.