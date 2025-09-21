Šis obuolių pyragas taps tikra rudens bomba: kartosite ne kartą ir ne du

Standartinė torto forma, užtruksite apie 1,5 val. Reikės: 3 kiaušiniai, 50 gr medaus (galite keisti cukrumi), 100 gr miltų, 1 a. š. kepimo miltelių, 120 ml pieno, 50 gr sviesto (ir dar skardai patepti), 5 obuoliai, cukraus skardai.
Obuolių pyrago receptas
Kepimo skardą ištiesiame kepimo popieriumi, ištepame sviestu ir pabarstome cukrumi.
Kiaušinius išplakite su medumi / cukrumi, suberkite sumaišytus miltus su kepimo milteliais ir lengvai išmaišykite. Supilkite pieną ir ištirpintą sviestą. Viską gerai išmaišykite.
Obuolius nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite plonai (aš tarkavau su pjaustykle). Sudėkite obuolius į tešlą ir išmaišykite, kad visi obuoliai pasidengtų tešla.
Sudėkite masę į kepimo indą, išlyginkite paviršių ir kepkite 180 C orkaitėje apie 50-60 min. Mediniu smeigtuku patikrinkite, ar pyragas iškepęs. Leiskite pyragui šiek tiek pravėsti ir išimkite iš kepimo indo.
Nuo cukraus pyrago apačia karamelizuosis ir pyragui suteiks gerą skonį.