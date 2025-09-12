Šiuos kotletus Odeta vadina ypatingais: 1 ingredientas paverčia juos minkštučiais

Jie primena mums visiems iki skausmo žinomus vištienos blynus, tik čia slaptas ingredientas yra cukinija ir ji čia puikiai tinka“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.
Reikės: 2 vištienos filė, 1 kiaušinis, 2 šaukštai majonezo, 0.5 cukinijos nedidelės, 2 česnako skiltelės, vištienos prieskoniai, druska, malti pipirai, aliejaus kepimui.
Vištienos kotletų receptas
Vištienos filė susmulkiname mažais gabaliukais. Įspaudžiame česnako, įmušame kiaušinį, beriame prieskonius ir dedame majonezą. Viską gerai išmaišome.
Cukiniją sutarkuojame smulkia tarka, nuspaudžiame skystį ir sudedame į vištienos masę, viską gerai išmaišome.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Masę kabiname šaukštu ir dedame į keptuvę formuodami kepsniukus.
Kepame iš abiejų pusių, kol gražiai iškepa.
Valgėme su salotomis. Puikiai tiktų ir padažas prie jų.