TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis raugintų kopūstų troškinys taps mėgstamiausiu: skonis – nepakartojamas

2025-09-11 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-11 11:45

„Šį troškinį atradau tik praeitų metų gruodį. Žinojau, kad lenkai jį gamina žiemos metu gana dideliais kiekais.

Bigos‘as (lenkiškas kopūstų troškinys) (nuotr. Gera virtuvė)

„Šį troškinį atradau tik praeitų metų gruodį. Žinojau, kad lenkai jį gamina žiemos metu gana dideliais kiekais.

Vėliau padeda kažkur šaltai ir kai jo užsinori, dideliu šaukštu prisikrauna kiek tam kartui reikia, o likutį vėl palieka iki kito karto“, – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė. 

Skanus, sotus troškinys 

Tai kaimiškas sotus troškinys. Kai kas jį įvardija, kaip medžiotojų troškinį. Tačiau tai nesudaro didelės reikšmės, kaip sakoma, kaip pavadinsi – taip nepagadinsi. Keista tik, kad mes būdami kaimynai su lenkais, kažkada ir viena nors ir dvinarė valstybė buvome, bet patiekalų lenkiškų mūsų virtuvėje nelabai daug surasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Na, bet nesigilinam į tuos keistus per amžius susiklosčiusius santykius su mūsų kaimynais, geriau jau pasigaminkime tą iš tiesų nuostabų ir mums labai priimtiną, troškinį. 

Parašysiu kiekius, bet tikrai galite nežiūrėti per daug kiek ko dėti reikia. Galite gaminti pagal save. Ką jau ką, bet lietuvio, kaip troškinti kopūstus mokinti nereikia))) 

Beje, šis troškinys, kaip ir visi kopūstų valgiai valgomi, kitą dieną. Jie turi subręsti, kad skonis taptų tobulu. Dar geriau būtų, kad Bigos‘ą gamintumėte iš likusių nesuvalgytų jau troškintų kopūstų likučio. Bent aš taip darau. Troškinu daugiau raugintų kopūstų, kad ir Bigos‘ui paruošti liktų.

Jums reikės 

  • 500 gr raugintų kopūstų, 
  • 500 gr šviežių kopūstų, 
  • 50 gr lašinukų arba lydyto sviesto kepimui, 
  • 40 gr džiovintų baravykų, 
  • 50 gr džiovintų slyvų (džiovintos ir parūkytos būtų idealiu), 
  • 400- 500 gr įvairios mėsos (kiaulienos karka, šoninė, jautiena, veršiena, aviena, antiena ar bet kokia žvėriena) Kuo daugiau įvairios mėsos, tuo sodresnio skonio bus troškinys. Mėsa gali būti ir jau kepta ar virta (tuomet jos reikės mažiau). 
  • 150 gr rūkytų dešrelių, 
  • 1 svogūno, 
  • 100 gr rūkytos šoninės, 
  • 250 gr sultinio arba vandens, 
  • 2 -3 v. š. pomidorų padažo (nebūtinai), 
  • 2- 3 lauro lapai, 
  • po 5 kvepiančius ir juoduosius pipirų grūdelius, 
  • šiek tiek aitriosios paprikos arba saldžiosios paprikos, 
  • 4 kadagio uogos (nebūtinai), 
  • 2- 3 gvazdikėlių, 
  • ½ a.š. mairūno, druskos, 
  • ½ taurės raudono vyno (nebūtinai).

Troškinio receptas

Jei gaminti šį troškinį pagal taisykles, tai reikėtų pirmiausia ištroškinti raugintus kopūstus. O kitą dieną jau pradėti ruošti patį Bigos‘ą. Todėl aš jau pačioje pradžioje užsiminiau, kad Bigos“ą reikia daryti, kai lieka troškintų raugintų kopūstų. 

Bet galite gaminti ir dabar visą Bigos'ą iš karto. Tačiau, iš vakaro reikėtų nepamiršti užmerkti džiovintus grybus (šalto vandens pilkite, kad vos apsemtų grybus). 

Į verdantį vandenį sudėkite raugintus kopūstus ir juos troškinkite apie 40 min. Kopūstai turi būti vos apsemti.

Jei naudosite troškiniui jau virtą ar keptą mėsą šį punktą praleiskite. Kol kopūstai troškinasi keptuvėje apkepkite nedideliais gabaliukais supjaustytą mėsą. Kai ji apskrus iš visų pusių, sudėkite ją į troškinimo indą ir užpylę karštu sultiniu ar vandeniuį troškinkite apie 40 min. 

Per tą laiką, kol troškinasi mėsa, supjaustykite šviežią kopūstą 0.5 cm. pločio juostelėmis. Juostelių ilgis apie 4-5 cm. 

Praėjus 40 m. nuo mėsos troškinimo pradžios į ją suberkite šviežius kopūstus ir supilkite džiovintus grybus kartu su vandeniu kuriame jie mirko. Suberkite visus prieskonius ir troškinkite dar 30 min. Šiame etape sudėkite virtą mėsą (jei troškiniui naudosite būtent tokią) ir džiovintas slyvas. 

Keptuvėje pakepkite smulkiai supjaustytą šoninę ir kai ji šiek tiek apskrus sudėkite smulkiai supjaustytą svogūną. Kepkite kartas nuo karto pamaišydami kol svogūnai pradės vos geltonuoti. 

Tuomet į keptuvę sudėkite ir griežinėliais supjaustytas dešreles. Jas apkepę viską suverskite į kopūstų mėsos troškinį.

Į troškinį taip pat sudėkite ir ištroškintus raugintus kopūstus. Viską išmaišykite ir padėkite, kad troškinys atvėstų. 

Šį troškinį reikėtų valgyti sekančią dieną su virtomis bulvėmis ar juoda duona. 

Raudonas vynas pilasi tą dieną, kai jau valgysite troškinį. Prieš pašildant supilate vyną ir troškinį užvirinate ir paverdate su vynu dar kokias 5 min.. 

Būkite atidūs ir pažiūrėkite, kad troškinys jums neprisviltų.

