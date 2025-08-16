Šis troškinys sužavės nuo pirmo kąsnio: neišbandyti būtų nuodėmė

Pamatę tai, dėl ko ne tik lietuviai, bet ir turistai vis traukia į Biržus ir susipažinę su šio krašto istorija, laidos vedėjai taip pat aiškinosi, kas gi yra Biržų krašto kulinarinis pasididžiavimas?
Turtinga istorija pasižymintis kraštas glaudžiai susijęs su Radvilų giminės istorija, tad „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai kviečia pasigaminti Radvilų žvėrienos troškinį – tokio skanaus, ko gero, dar nebūsite ragavę.
„Maisto kelias. Miestų receptai“ Biržuose(36 nuotr.)
Vaida Poderytė-Bernatavičė (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Vaida Poderytė-Bernatavičė (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Radvilų žvėrienos troškinys (nuotr. Evaldas Rudys)
Radvilų žvėrienos troškinys (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Tadas Paplauskas (nuotr. Evaldas Rudys)
Tadas Paplauskas (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai(nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ vedėjai (nuotr. Evaldas Rudys)
Vaida Poderytė-Bernatavičė (nuotr. Evaldas Rudys)
Laidos „Maisto kelias. Miestų receptai“ akimirkos (nuotr. Evaldas Rudys)
Radvilų žvėrienos troškinys
Ingredientai:
- 1,5 kg stirnienos kumpio;
- 2 svogūnai;
- 2 ropės;
- 2 morkos;
- 1 pastarnokas;
- 1 saliero gumbas;
- 3 lauro lapai;
- Šviežiai malti pipirai;
- 3 a. š. kadagio uogų;
- 100 g sviesto;
- 1 a. š. druskos;
- 1 indelis „Knorr“ želinio jautienos sultinio;
- 200 ml vandens;
- 500 ml tamsaus alaus;
- Šviežios petražolės;
- 1 kepaliuko ruginės duonos „Biržų duona“;
- 200 g grietinės.
Gaminimo eiga:
Stirnienos kumpį supjaustykite gabaliukais ir sudėkite į indą. Pagardinkite druska, šviežiai maltais pipirais ir kadagio uogomis, palikite mėsą pasimarinuoti bent porą valandų, o dar geriau – per naktį, kad skoniai susigertų.
Didelėje keptuvėje ar puode ištirpdykite šiek tiek sviesto ir apkepinkite mėsą, iki kol apskrus ir atidėkite į šoną. Tame pačiame inde ištirpdykite dar sviesto ir apkepinkite smulkintą svogūną iki lengvo auksinio atspalvio.
Ropes, morkas, pastarnoką ir salierą nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Į puodą su apkepintais svogūnais sudėkite visas daržoves, trumpai apkepinkite, tada sudėkite apkepintą mėsą. Supilkite alų, vandenį, pagardinkite „Knorr“ jautienos sultiniu, viską išmaišykite.
Puodą uždenkite ir troškinkite ant silpnos ugnies apie 2–3 valandas. Mėsa turi tapti itin minkšta, o daržovės – susileisti. Jei reikia, įpusėjus troškinimui galima dar šiek tiek papildyti skysčiu – alumi arba vandeniu. Troškinimo pabaigoje viską pagardinkite grietine.
Į lėkštes dėkite troškinį, pagardinkite šviežiomis petražolėmis. Šalia patiekite plėšytos Biržų ruginės duonos. Skanaus!
Kulinarinių kelionių laida „Maisto kelias. Miestų receptai“ – šeštadieniais, 9 val. tik per TV3!
Šaltinis:
tv3.lt