Mindaugą Stasiulį nustebino šis poelgis: „Jeigu jums neįtiksiu, ar išmesite mane?“

Pirmojoje komandoje pamatysime tris drauges Vaidą, Živilę ir Veroniką, kurias vienija pomėgis filmuotis TV laidose. Kaip tikins moterys, tai – jų hobis, kasdienybei suteikiantis cinkelio. O štai Živilė dar ir sunkiaatletė bei daugiakartinė Lietuvos jėgos trikovės, armliftingo ir galiūnų rasto kėlimo čempionė!
„Jeigu aš laidos metu jums neįtiksiu, ar jūs išmesite mane iš studijos?“ – juokaus laidos vedėjas M. Stasiulis, o koks bus Živilės atsakymas, sužinosite laidoje.
Šioms moterims iššūkį mes šeima: kapitonė, mama Vilma, jos dukra Eidvilė ir pusbrolis Deividas.
Žaidimas laidoje šįkart prasidės nuo „Patiekalo“ užduoties. Ant dalyvių stalų atkeliaus pupelių sriuba su rūkytomis dešrelėmis. Ar komandoms pavyks įvardinti, kiek ir kokių ingredientų reikia šiam patiekalui ir kiek jie kainuoja?
Antrame ture dalyviai turės atspėti, kas kainuoja pigiau – pakabukas, skirtas mirusiojo pelenams laikyti, ar ekologiškos ėrienos kilogramas iš Lietuvos ūkių?
Tokie klausimai sukels dalyvių nuostabą. „Įdomu, ar čia sidabrinis pakabukas? Aš nežinau, koks tikras atsakymas, bet jei yra brangiau nei 60 eurų, aš galiu gauti pigiau“, – juokaus dalyvė Živilė.
Galiausiai paaiškės, kad pakabukas mirusiojo pelenams laikyti kainavo 99 eurus, o ekologiškos ėrienos kilogramas – 36,69 eurus.
„Kas po kiek?“ – pramoginis TV žaidimas, kuriame dvi komandos sprendžia intriguojančias užduotis, susijusias su kainomis, pinigais, uždarbiu ir vertėmis. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.
