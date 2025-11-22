 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kas po kiek?

Mindaugą Stasiulį nustebino šis poelgis: „Jeigu jums neįtiksiu, ar išmesite mane?“

2025-11-22 09:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 09:08

Šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kas po kiek?“ gera nuotaika tvyros nuo pat pirmos akimirkos. Šįkart – dalyvių dėka. O laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui netgi iškils grėsmė būti išmestam iš studijos!

TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kas po kiek?“ (nuotr. stop kadrai)

Šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Kas po kiek?“ gera nuotaika tvyros nuo pat pirmos akimirkos. Šįkart – dalyvių dėka. O laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui netgi iškils grėsmė būti išmestam iš studijos!

REKLAMA
0

Pirmojoje komandoje pamatysime tris drauges Vaidą, Živilę ir Veroniką, kurias vienija pomėgis filmuotis TV laidose. Kaip tikins moterys, tai – jų hobis, kasdienybei suteikiantis cinkelio. O štai Živilė dar ir sunkiaatletė bei daugiakartinė Lietuvos jėgos trikovės, armliftingo ir galiūnų rasto kėlimo čempionė!

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu aš laidos metu jums neįtiksiu, ar jūs išmesite mane iš studijos?“ – juokaus laidos vedėjas M. Stasiulis, o koks bus Živilės atsakymas, sužinosite laidoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šioms moterims iššūkį mes šeima: kapitonė, mama Vilma, jos dukra Eidvilė ir pusbrolis Deividas.

REKLAMA

Žaidimas laidoje šįkart prasidės nuo „Patiekalo“ užduoties. Ant dalyvių stalų atkeliaus pupelių sriuba su rūkytomis dešrelėmis. Ar komandoms pavyks įvardinti, kiek ir kokių ingredientų reikia šiam patiekalui ir kiek jie kainuoja?

Antrame ture dalyviai turės atspėti, kas kainuoja pigiau – pakabukas, skirtas mirusiojo pelenams laikyti, ar ekologiškos ėrienos kilogramas iš Lietuvos ūkių?

REKLAMA
REKLAMA

Tokie klausimai sukels dalyvių nuostabą. „Įdomu, ar čia sidabrinis pakabukas? Aš nežinau, koks tikras atsakymas, bet jei yra brangiau nei 60 eurų, aš galiu gauti pigiau“, – juokaus dalyvė Živilė.

Galiausiai paaiškės, kad pakabukas mirusiojo pelenams laikyti kainavo 99 eurus, o ekologiškos ėrienos kilogramas – 36,69 eurus.

„Kas po kiek?“ – pramoginis TV žaidimas, kuriame dvi komandos sprendžia intriguojančias užduotis, susijusias su kainomis, pinigais, uždarbiu ir vertėmis. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.

„Kas po kiek?“ – šeštadieniais, 17.20 per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų