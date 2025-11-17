Apie Euroviziją svajojantis „Lietuvos talentų“ dalyvis Rimvydas: „Prisiminkit mane, mano vardą ir pavardę“

Profesionalios dainavimo pamokos nepatiko
„Dainuoju visą savo gyvenimą, labai trumpai mokiausi ir profesionaliai, vėliau mečiau, nes nepatiko. Iki dešimtos klasės mokiausi Lazdijų gimnazijoje, vėliau truputį pavargau, tai perėjau į Alytų ir dabar mokausi profesinėje mokykloje plaukų stilistu, bet visiškai nenoriu būti juo, nes noriu dainuoti“, – sakė jaunuolis.
Prieš lipdamas į sceną Rimvydas buvo visiškai pasitikintis savimi, nors ir neturėjo jokios ligšiolinės patirties pasirodant didesnėje scenoje.
„Scenoje aš ten galiu ir ant lanko sukantis ore dainuoti. Galiu ir penkis kartus persiversti, man tik duokit tą sceną, mikrofoną, įjunkit muziką ir aš galiu visą dieną dainuoti. Tik nežinau, kaip šiandien bus“, – tikino dzūkas.
Užlipęs į sceną Rimvydas garsiai surėkė „Lazdijai, kur jūsų rankos!“, o tai atkreipė iš šio miesto taip pat kilusio Marijono Mikutavičiaus dėmesį. Tai itin gerai nuteikė ir patį vaikiną, kuris neslėpė, jog dažnai pamąsto apie anksčiau jo gimtajame mieste gyvenusį įžymų atlikėją.
Komisija pasiūlė savo talentą nukreipti kitur
Scenoje Rimvydas atliko Donny Montell kūrinį „Viskas Bus Gerai“, o kraštiečio palaikymas iš pradžių jam suteikė vilties, kad galbūt pavyks patekti į kitą etapą.
„Mane labai įkvepia tokie žmonės, kurie turi tokį pasitikėjimą savimi. Sveikinu ir čia yra vienas žingsnis link taip“, – sakė M. Mikutavičius, vienintelis iš keturių teisėjų ilgai nepaspaudęs „ne“ mygtuko.
Kurį laiką pozityvus atrodė ir pats Rimvydas, pareiškęs, kad čia tik pradžia.
„Yra kaip yra, bet aš dar šausiu į priekį, jūs pamatysite. Aš taip pavarysiu, kad prisiminkite mano žodį po 5 metų. Prisiminkit mane, mano vardą ir pavardę – Rimvydas Buzas“, – po anksčiau laiko nutraukto pasirodymo nesutriko lazdijietis.
Tuo tarpu kiti projekto teisėjai vieningai siūlė Rimvydui paieškoti savo talentų kitur.
„Su tavimi taip linksma ir nuotaikinga kalbėti, tai gal reikėtų tau kito žanro, nebūtinai dainavimo ir gal ten slypi tavo talentas“, – pasirodymą įvertino aktorius Vytautas Rumšas.
„Sutinku su Vytautu, nes suprantu, kad tu tiesiog nori dėmesio, nori scenos, reikia tiesiog paieškoti savęs dar“, – Rimvydo dainavimu neliko sužavėta Anželika Cholina.
Net ir sulaukęs daugybės pamokymų ir pastabų, lazdijietis išliko pozityvus ir neketino sau nuleisti kartelės.
„Visą laiką yra antras šansas, jeigu ne „Lietuvos talentai“, tai gal kokia „Eurovizija“, – pasitikėjimu atsisveikindamas su projektu tryško jis.
Rimvydo pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
