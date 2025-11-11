Jaunas vyras su nelegaliomis cigaretėmis įkliuvo antrą kartą

Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pareigūnai pasienio ruože sučiupo jau žinomą Lazdijų rajono gyventoją. Jis gabeno beveik pusantro tūkstančio pakelių baltarusiškų rūkalų.
Sekmadienį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Macevičių kaimu Lazdijų rajone, pamiškėje, pastebėjo jauną vyrą. Į šonus nesidairydamas, pasieniečių nematydamas, šešiais žalios spalvos ryšuliais apsikrovęs traukė į Lietuvos gilumą. VSAT pareigūnai jį sulaikė.
Išaiškėjo, jog tai – pasieniečiams neblogai žinomas 23-ejų Lazdijų rajono gyventojas, gretimoje užkardoje įkliuvęs birželį. Ankstesnio sulaikymo metu Druskininkų užkardos pasieniečiai nutvėrė jį, nešusį daugiau kaip 800 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Šįkart jaunuolis gabeno 1 tūkst. 440 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 7,5 tūkst. eurų.
Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože atsidūrė be VSAT išduoto leidimo.
Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką pradėta administracinė teisena. Kadangi tokį nusižengimą jis padarė ne pirmą kartą, jo laukia bauda nuo 5 tūkst. 760 iki 6 tūkst. eurų, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – 90–170 eurų bauda.
Įteikę šaukimą po poros savaičių atvykti į Kapčiamiesčio užkardą, kai ten bus nagrinėjama jo administracinė byla, pasieniečiai vyrą paleido.
Šiame VSAT padalinyje saugomos ir neteisėtai gabentos baltarusiškos cigaretės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!